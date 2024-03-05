В Госдепе заявили о заготовленных у Украины «сюрпризах» для России

О «приятных сюрпризах» для России говорила и Виктория Нуланд. В Кремле тогда ответили, что США провоцируют Украину на продолжение конфликта, но это не скажется на ходе боев

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США уверены, что у Украины есть план, который поможет ей добиться побед на поле боя, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, трансляция шла на YouTube.

Так он ответил на просьбу одного из журналистов прокомментировать январский визит в Киев замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд (она уходит в отставку в ближайшее время). Тогда Нуланд сказала, что Украина укрепляет свою оборону, а президента России Владимира Путина «ждут приятные сюрпризы на поле боя».

«Мы верим, что у них [украинских военных] есть в запасе несколько сюрпризов, и ждем результатов», — сказал на это Миллер. В Кремле, реагируя на слова Нуланд, заявили, что США провоцируют Украину «на продолжение войны», но подчеркнули, что это никак не повлияет на ход военных действий.

О том, что Украина готовит «сюрпризы», в частности, на Черном море, в феврале заявил и президент этой страны Владимир Зеленский в интервью Fox News, но не стал вдаваться в детали. Ранее он говорил, что «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году станут Крым и Черное море.

Российские власти заявляли, что в случае атак на Крым страна нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине. Глава республики Сергей Аксенов в прошлом феврале говорил, что Украине «не видать Крыма как своих ушей».