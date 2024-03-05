Нуланд уйдет в отставку
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ближайшие недели уйдет в отставку, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Причина в его заявлении, которое распространил Госдеп, не приводится. Блинкен поблагодарил Нуланд за ее службу и за след, которая она оставила в ведомстве и в мире.
Дипломат ранее покидала Госдеп: после того, как проработала сначала его официальным представителем в в 2011-2013 годах, а затем — помощником секретаря по делам Европы и Евразии в 2013-2017 годах. Она вернулась на текущую должность в 2021-м.
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