Тело Алексея Навального передали его матери

Матери Алексея Навального отдали тело ее сына, сейчас она в Салехарде. 22 февраля Людмила Навальная подписала медицинское свидетельство о его смерти. В заключении говорилось, что причины смерти — естественные

Людмила Навальная (Фото: Reuters)

Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле, сообщила на своей странице в X (бывшая Twitter) пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом).

Людмила Навальная сообщала, что тело ей показали 22 февраля, тогда же она подписала медицинское свидетельство о смерти. В медицинском заключении говорилось, что причины смерти — естественные.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии «Полярный волк» 16 февраля. В ведомстве заявили, что во время прогулки ему стало плохо и он потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть. 17 февраля матери Людмиле Навальной выдали справку о его смерти. Сторонники Навального требовали передать тело матери.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о расследовании и о том, когда могут завершиться процедуры, связанные с выдачей тела Навального родственникам, говорил, что «выполняются те действия, которые предусмотрены в соответствии с законодательством».