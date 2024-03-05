США внесли ВКС России и ЧВК «Вагнер» в новый санкционный список
Госдеп США введет санкции, связанные с нераспространением оружия массового уничтожения в Северной Корее и Сирии, в отношении трех юридических и двух физических лиц, четыре из которых — российские, следует из уведомления Госдепартамента США, опубликованного в американском федеральном реестре.
Под ограничения попали:
- Воздушно-космические силы России и любые их подразделения и дочерние компании;
- частная военная компания «Вагнер» и любые ее подразделения и дочерние компании;
- компания «Элтехнорд» и ее преемники и «дочки» (согласно данным СПАРК, занимается в том числе вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками);
- россиянин Павел Шевелин;
- гражданин Северной Кореи Рим Ён Хёк.
Меры вступили в силу 27 февраля и будут действовать два года, говорится в документе. Они включают в себя запрет на продажу и закупку товаров у американских ведомств, а также отзыв лицензии на передачу оружия включенным в список лицам.
Шевелин уже был включен в санкционный список Госдепартамента США, тогда ведомство заявило, что он связан с ЧВК «Вагнер» и содействовал поставке боеприпасов в Россию. Также в перечне уже был и Рим Ён Хёк. «Павел Павлович Шевелин включается в санкционный список за текущую или прошлую работу в оборонном секторе и связанном с ним техническом секторе экономики Российской Федерации», — говорилось в заявлении Госдепа.
О том, что Пхеньян поставил Москве боеприпасы для пехоты и ракеты для нужд ЧВК «Вагнер», в декабре 2022 года заявил координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. И Москва, и Пхеньян опровергали эти обвинения. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал утверждения США ложными. Пхеньян утверждал, что не поставлял и не планирует поставлять оружие Москве.
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