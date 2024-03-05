 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

США внесли ВКС России и ЧВК «Вагнер» в новый санкционный список

США внесли ВКС России и ЧВК «Вагнер» в санкционный список по нераспространению
Сюжет
Война санкций
США ввели санкции против ВКС России, ЧВК «Вагнер», а также граждан России и Северной Кореи. Меры связаны с нераспространением оружия массового уничтожения в КНДР и Сирии. Попавшим под санкции запрещена торговля с ведомствами США
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Госдеп США введет санкции, связанные с нераспространением оружия массового уничтожения в Северной Корее и Сирии, в отношении трех юридических и двух физических лиц, четыре из которых — российские, следует из уведомления Госдепартамента США, опубликованного в американском федеральном реестре.

Под ограничения попали:

  • Воздушно-космические силы России и любые их подразделения и дочерние компании;
  • частная военная компания «Вагнер» и любые ее подразделения и дочерние компании;
  • компания «Элтехнорд» и ее преемники и «дочки» (согласно данным СПАРК, занимается в том числе вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками);
  • россиянин Павел Шевелин;
  • гражданин Северной Кореи Рим Ён Хёк.

Меры вступили в силу 27 февраля и будут действовать два года, говорится в документе. Они включают в себя запрет на продажу и закупку товаров у американских ведомств, а также отзыв лицензии на передачу оружия включенным в список лицам.

ЕС введет санкции против министра обороны Северной Кореи из-за России
Политика
Кан Сун Нам

Шевелин уже был включен в санкционный список Госдепартамента США, тогда ведомство заявило, что он связан с ЧВК «Вагнер» и содействовал поставке боеприпасов в Россию. Также в перечне уже был и Рим Ён Хёк. «Павел Павлович Шевелин включается в санкционный список за текущую или прошлую работу в оборонном секторе и связанном с ним техническом секторе экономики Российской Федерации», — говорилось в заявлении Госдепа.

О том, что Пхеньян поставил Москве боеприпасы для пехоты и ракеты для нужд ЧВК «Вагнер», в декабре 2022 года заявил координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. И Москва, и Пхеньян опровергали эти обвинения. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал утверждения США ложными. Пхеньян утверждал, что не поставлял и не планирует поставлять оружие Москве.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Северная Корея санкции ядерное оружие
Материалы по теме
Reuters предрек борьбу Европы и США за алюминий при расширении санкций
Политика
Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций
Политика
ЕС введет санкции против министра обороны Северной Кореи из-за России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 16:25
CAS сократил дисквалификацию бывшей первой ракетки мира за допинг Спорт, 18:46
МИД Венгрии объявил, что встречи между Орбаном и Зеленским не будет Политика, 18:46
Путину на Ставрополье показали прототип собирающего томаты робота Политика, 18:40
Президент Венгрии подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО Политика, 18:29
Захарова связала уход Нуланд с провалом США на российском направлении Политика, 18:21
«Есть угроза «навеса»: что включение в ЭЗО значит для X5 и ее акций Pro, 18:17
«Врачи без границ» сообщили о гибели своей сотрудницы в секторе Газа Политика, 18:09
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Курс биткоина обновил исторический максимум Крипто, 18:04
РФС назвал дату презентации новой формы сборной России Спорт, 17:59
Тайвань ответил на отказ Китая от «мирного воссоединения» Политика, 17:56
США внесли ВКС России и ЧВК «Вагнер» в новый санкционный список Политика, 17:50
Как подключить оплату картами за несколько часов РБК и БСПБ, 17:40
МУС выдал ордера на арест двух российских военных командующих Политика, 17:35
Суд смягчил приговор Зареме Мусаевой на три месяца Политика, 17:30