США внесли ВКС России и ЧВК «Вагнер» в новый санкционный список

США ввели санкции против ВКС России, ЧВК «Вагнер», а также граждан России и Северной Кореи. Меры связаны с нераспространением оружия массового уничтожения в КНДР и Сирии. Попавшим под санкции запрещена торговля с ведомствами США

Фото: Александр Река / ТАСС

Госдеп США введет санкции, связанные с нераспространением оружия массового уничтожения в Северной Корее и Сирии, в отношении трех юридических и двух физических лиц, четыре из которых — российские, следует из уведомления Госдепартамента США, опубликованного в американском федеральном реестре.

Под ограничения попали:

Воздушно-космические силы России и любые их подразделения и дочерние компании;

частная военная компания «Вагнер» и любые ее подразделения и дочерние компании;

компания «Элтехнорд» и ее преемники и «дочки» (согласно данным СПАРК, занимается в том числе вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками);

россиянин Павел Шевелин;

гражданин Северной Кореи Рим Ён Хёк.

Меры вступили в силу 27 февраля и будут действовать два года, говорится в документе. Они включают в себя запрет на продажу и закупку товаров у американских ведомств, а также отзыв лицензии на передачу оружия включенным в список лицам.

Шевелин уже был включен в санкционный список Госдепартамента США, тогда ведомство заявило, что он связан с ЧВК «Вагнер» и содействовал поставке боеприпасов в Россию. Также в перечне уже был и Рим Ён Хёк. «Павел Павлович Шевелин включается в санкционный список за текущую или прошлую работу в оборонном секторе и связанном с ним техническом секторе экономики Российской Федерации», — говорилось в заявлении Госдепа.

О том, что Пхеньян поставил Москве боеприпасы для пехоты и ракеты для нужд ЧВК «Вагнер», в декабре 2022 года заявил координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. И Москва, и Пхеньян опровергали эти обвинения. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал утверждения США ложными. Пхеньян утверждал, что не поставлял и не планирует поставлять оружие Москве.