Байден предложил кандидата на пост замглавы Госдепа вместо Нуланд

Курт Кэмпбелл (Фото: Issei Kato / Getty Images)

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность заместителя госсекретаря США, сообщила пресс-служба Белого дома. Сейчас врио замглавы ведомства является заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить Курта Кэмпбелла на должность заместителя государственного секретаря Госдепартамента», — сказано в сообщении.

Ранее о планах Байдена назначить Кэмпбелла на эту должность писала газета Politico со ссылкой на источники. В июле пост заместителя госсекретаря покинула Венди Шерман, после чего временно исполняющей ее обязанности стала Нуланд.

С января 2021 года Курт Кэмпбелл занимает пост заместителя помощника президента и координатора по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности. С 2009 по 2013 год Кэмпбелл занимал должность помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана.

До этого Кэмпбелл был заместителем помощника министра обороны по делам Азии и Тихого океана. Он также работал научным сотрудником Белого дома в американском Минфине. Был директором управления демократии в Совете национальной безопасности в годы президентства Билла Клинтона (1993–2001). Работал доцентом в Гарвардской школе государственного управления, служил в резерве ВМС США.