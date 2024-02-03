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Военная операция на Украине ,  
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Кремль напомнил, что приезды Нуланд в Киев «добром не кончаются»

Песков: приезды Виктории Нуланд в Киев не кончаются добром
Сюжет
Военная операция на Украине
Песков напомнил о поездке Нуланд в Киев во время Евромайдана в 2013 году, когда она общалась с протестующими и угостила их едой. Комментируя слова о «сюрпризах» на поле боя, он заявил, что США не могут повлиять на военные действия
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США являются прямым участником конфликта России и Украины и провоцируют украинскую сторону на продолжение военных действий, заявил телеведущему Павлу Зарубину пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал поездку замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев в конце января, вторую с начала полномасштабных военных действий. Нуланд тогда сказала, что Украина укрепляет свою оборону, а президента России Владимира Путина «ждут приятные сюрпризы на поле боя».

Песков, реагируя на слова замгоссекретаря, сказал, что, «как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается». «Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала», — добавил он.

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В декабре 2013 года Нуланд, которая занимала должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, приезжала в Киев. Она посетила Майдан Незалежности, где проходили протесты из-за решения Виктора Януковича о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. Нуланд пообщалась с участниками протеста и угостила их едой. Вскоре после этого появился мем «печеньки Госдепа».

Сама Нуланд в 2018 году рассказывала, что в один из дней силовики применили насилие против участников протестов; представитель Госдепа решила выйти к протестующим, но решила, что нельзя идти «с пустыми руками». «В итоге мы принесли сэндвичи и раздавали их не только протестующим, но также и сотрудникам украинских служб безопасности. <...> Это стало большим символом, созданным Кремлем, того, что мы каким-то образом были в центре этого протеста», — говорила она.

Комментируя слова Нуланд о «сюрпризах на поле боя», Песков заявил, что США «провоцируют киевский режим на продолжение войны», но подчеркнул, что это никак не повлияет на ход российской военной операции.

По мнению Пескова, США «пытаются финансовое бремя переложить на европейцев» и стараются «самим ничего не тратить, только зарабатывать». Страны Евросоюза 1 февраля согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС; в США с осени не могут согласовать выделение средств на эти цели.

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