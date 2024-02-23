Нуланд назвала условие Украине для готовности к мирным переговорам

Украине нужно занять более сильную позицию, чтобы быть готовой к переговорам с Россией, Киев будет принимать решение сам, а США его поддержат, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Текст ее выступления опубликован на сайте центра.

По словам Нуланд, мирные переговоры по версии президента России Владимира Путина «что мое, то мое, а что ваше, подлежит обсуждению» — «не в интересах Украины». «Украине сейчас необходимо занять более сильную позицию», — сказала она.

Замгоссекретаря также подчеркнула, что США не собираются выбирать для Киева момент, когда нужно проводить переговоры, украинские власти будут принимать эти решения сами. «Но переговоры, безусловно, будут проводиться, когда Украина окажется в более сильной позиции, и, как вы знаете, мы ясно дали понять, что если понадобится наша помощь, мы будем там», — отметила Нуланд.

Она добавила, что «пауза или фальшивый мир» — это не то, что поможет остановить конфликт.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, но указывал, что Киев не демонстрирует готовности к этому. «Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Власти Украины перед началом переговоров требуют возвращения к границам 1991 года и документальной фиксации завершения конфликта. Российская сторона отвергает любые мирные инициативы, которые не учитывают ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. И Москва, и Киев считают неприемлемыми выдвигаемые другой стороной условия.