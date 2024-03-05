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Военная операция на Украине ,  
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МИД Венгрии объявил, что встречи между Орбаном и Зеленским не будет

Сийярто: встречи между Орбаном и Зеленским не будет из-за ответа Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Венгрии заявил, что ответ Киева на 11 требований Будапешта по правам венгерского населения Закарпатья неконструктивен
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Встреча между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским не планируется, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште после встречи с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном 5 марта, которая транслировалась на Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

По словам Сийярто, ответ Киева на 11 требований Будапешта по правам венгерского населения Закарпатской области Украины не содержит конструктива, а без возвращения прав венграм в регионе встреча глав государств не сможет состояться.

Требования включают в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском; неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни.

Сийярто отметил, что на встрече в Ужгороде в конце января сказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, что Венгрия ожидает возвращения венгерскому нацменьшинству в Закарпатье тех прав, которыми оно располагало до 2015 года. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, по словам Сийярто, заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы можно решить, и представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил тогда, что список состоит из 11 пунктов.

«Мы дали документ, содержащий 11 пунктов, какие решения необходимы с украинской стороны, чтобы эта ситуация продвинулась вперед. Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья. К сожалению, я должен заявить, что ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит никакого прогресса в этой сфере», — рассказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Министр сообщил, что 6 марта Венгрия направит официальный ответ Украине. «Я очень надеюсь, что в будущем они сдвинутся со своих догматических позиций, и искренне надеюсь, что они смогут показать какой-то прогресс в отношении прав меньшинств. До тех пор, пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены», — отметил Сийярто.

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Петер Сийярто

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О том, что условия для встречи Орбана и Зеленского еще не созрели, Сийярто заявил еще 4 марта. В конце декабря 2023 года замглавы МИД Левенте Мадьяр сообщил, что подготовка к встрече ведется, но она не состоится, пока не будет решен ряд спорных вопросов.

10 декабря 2023 года Орбан и Зеленский пересеклись в Буэнос-Айресе на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, но Орбан впоследствии заявил, что это нельзя назвать встречей, потому что они обменялись только парой слов.

В феврале 2023 года Сийярто сообщил, что Совет Европы (СЕ) решил обратиться к Венецианской комиссии по поводу положения нацменьшинств на Украине. В январе Венгрия попросила об этом европейские страны. В декабре Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций СЕ, но ограничения в использовании русского языка остались бессрочными.

Венгрия после начала конфликта на Украине отказалась поставлять Киеву военную помощь. В январе Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок вооружений Украине. В феврале со второй попытки ЕС одобрил направление €50 млрд для Киева в рамках многолетней финансовой программы до 2027 года. Но по требованию Венгрии выделение средств будут обсуждать каждый год.

Россия осуждает поставки вооружений Киеву. В Кремле говорили, что военная помощь Запада не изменит исхода конфликта.

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