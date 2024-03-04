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В МИДе Венгрии исключили встречу Орбана и Зеленского в ближайшее время

Глава МИД Венгрии: условия для встречи Орбана и Зеленского еще не созрели

Условия для встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского еще не созрели, заявил «РИА Новости» венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Для такой встречи необходимы некоторые предварительные условия, на данный момент эти условия для организации встречи еще далеко не готовы», — отметил Сийярто.

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В конце декабря 2023 года замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что подготовка к встрече Орбана и Зеленского ведется, но она не состоится, пока не будет решен ряд спорных вопросов.

С начала российской спецоперации Орбан неоднократно выступал с критикой украинских властей. Это касалось языковых ограничений Киева для нацменьшинств, в том числе закарпатских венгров, а также стремления Украины немедленно вступить в ЕС. 8 декабря премьер заявил, что Евросоюз не может принять страну в состав из-за высокого уровня коррупции в ней. Кроме того, венгерские власти отказываются передавать Украине оружие, в отличие от других стран Евросоюза.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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