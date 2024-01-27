Глава МИД: у Венгрии противоположные подходы к конфликтам на Украине и в Газе

Сийярто заявил о противоположном подходе к конфликтам на Украине и в Газе

В Венгрии считают, что конфликт на Украине необходимо прекратить, а Израиль должен продолжать «антитеррористическую операцию» в секторе Газа, заявил Сийярто. При этом причина обоих подходов — спасение жизней, добавил он

Венгрия придерживается противоположных подходов по конфликтам на Украине и в секторе Газа, однако причина для этого одна — спасение жизней людей, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью The Jerusalem Post.

По его словам, в конфликте на Украине следует перейти к прекращению огня, мирным переговорам, а затем и к мирному соглашению. В то же время в секторе Газа Израилю следует продолжать «антитеррористическую операцию» против исламистского движения ХАМАС. Обвинения в геноциде против Израиля, которые сейчас рассматривает Международный суд ООН по заявлению ЮАР, являются «чепухой», говорит Сийярто.

«Вы убиваете террористов, чтобы в будущем они не убивали мирных людей. <...> Если эта антитеррористическая операция будет успешной, это поможет миру обезопасить себя от подобных террористических атак в будущем. Успех антитеррористической операции — это интерес не только Израиля, но и всего мира», — сказал он.

Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт поддерживает Тель-Авив и выступает против «навязывания ЕС» урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС. Также, по его мнению, «Европа совершила огромные ошибки» в своем решении конфликта на Украине, в частности, путем его глобализации, а не изоляции. Предпринятые ЕС шаги «таят в себе опасность эскалации конфликта», подчеркивает Сийярто.

При этом, считает он, если любой из этих конфликтов выйдет за пределы стран, это спровоцирует вовлечение других государств, что «может очень легко привести к третьей мировой войне».

Венгрия после начала российской военной операции на Украине отказалась поставлять Киеву военную помощь. В декабре прошлого года премьер-министр страны Виктор Орбан наложил вето на выделение ЕС четырехлетнего пакета помощи Украине в размере €50 млрд.

По данным Politico, Венгрия настаивала, чтобы ЕС разблокировал больше средств для Будапешта, перед тем как согласовать обновленный бюджет союза. Брюссель в 2022 году приостановил передачу Венгрии приблизительно €30 млрд из-за разногласий с этой страной.

По информации Bloomberg, если Венгрия снова наложит вето на выделение средств Украине на внеочередном саммите на следующей неделе, ее могут лишить права голоса государства — члена ЕС. О схожей позиции в Евросоюзе сообщала и Financial Times в декабре.