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Военная операция на Украине ,  
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В Венгрии сообщили о вопросах, мешающих встрече Орбана с Зеленским

МИД Венгрии: встреча Орбана и Зеленского готовится, но пока есть спорные вопросы
Сюжет
Военная операция на Украине
21 декабря Орбан сообщил о предложении Зеленского провести двусторонние переговоры. В венгерском МИДе отметили, что подготовка к переговорам идет, но пока есть спорные вопросы
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Подготовка к встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжается, но она не состоится, пока не будет решен ряд спорных вопросов. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet сообщил замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр.

«Готовясь к встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана, мы поставили условие: сначала мы договоримся о том, как урегулировать спорные вопросы, находящиеся на столе переговоров. Мы еще не дошли до этого, поэтому встреча сейчас не своевременная, но мы над этим [ее подготовкой] работаем. Украинцы только что предприняли некоторые шаги, чтобы удовлетворить наши претензии», — сказал Мадьяр, отвечая на вопрос о перспективах встречи лидеров двух стран.

Замминистра также отметил, что после начала российской военной операции тон украинцев стал еще более «воинственным». «Мы объясняли это повышенными эмоциями, поскольку на первом этапе войны Украина явно находилась в какой-то панике и даже не была уверена, что выдержит. Поэтому столь же резкой венгерской реакции на порой особенно грубые высказывания украинских лидеров не последовало», — добавил политик.

Зеленский пообщался с Орбаном на инаугурации Милея
Политика
Виктор Орбан и Владимир Зеленский

За последние два года у Орбана не было ни одной официальной встречи с Зеленским, в отличие от лидеров других стран Евросоюза он ни разу за это время не посещал Киев. Они обменялись несколькими фразами на саммите ЕС в Брюсселе, куда в качестве гостя приезжал украинский президент, а 10 декабря коротко переговорили в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Власти обеих стран не раскрыли детали переговоров.

На пресс-конференции 21 декабря венгерский премьер сообщил, что Зеленский ранее в этом месяце предложил ему провести двусторонние переговоры. По его словам, он принял предложение, и первая за два года официальная встреча может состояться «в какой-то момент в будущем». «Нам осталось только прояснить один вопрос: о чем [говорить]?», — добавил Орбан.

С начала российской спецоперации Орбан неоднократно выступал с критикой украинских властей. Это касалось языковых ограничений Киева для нацменьшинств, в том числе закарпатских венгров, а также стремления Украины немедленно вступить в ЕС. 8 декабря премьер заявил, что Евросоюз не может принять страну в состав из-за высокого уровня коррупции в ней.

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Кроме того, Венгрия отказалась поставлять вооружение на Украину и пропускать по своей территории такие поставки. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто говорил, что его страна не будет вмешиваться в конфликт.

Москва критикует поставки оружия Украине со стороны западных страны.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский Виктор Орбан Военная операция на Украине встреча президентов Венгрия
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