Глава МИД Венгрии прибыл в Ужгород на переговоры с Кулебой и Ермаком
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Закарпатскую область Украины для переговоров с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
«Ожидается откровенный и конструктивный диалог для налаживания отношений между государствами», — говорится в сообщении офиса президента Украины.
Переговоры пройдут в Ужгороде, административном центре Закарпатской области.
Венгерский министр ранее выразил надежду, что на встрече сторонам удастся успешно обсудить наиболее важные двусторонние вопросы, в том числе «вопрос о правах венгерской национальной общины в Закарпатье, которые были отняты у нее в прошлом».
Венгрия после начала российской военной операции на Украине отказалась поставлять Киеву военную помощь. В декабре 2023 года премьер-министр страны Виктор Орбан наложил вето на выделение ЕС четырехлетнего пакета помощи Украине в размере €50 млрд.
По данным Politico, Венгрия настаивала, чтобы ЕС разблокировал больше средств для Будапешта, перед тем как согласовать обновленный бюджет союза. Брюссель в 2022 году приостановил передачу Венгрии приблизительно €30 млрд из-за этих разногласий.
Москва осуждает помощь Киеву. В Кремле говорили, что военная помощь Запада не изменит исхода конфликта.
24 января в Ужгороде прошли переговоры между премьер-министром Словакии Робертом Фицо и главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. По итогам переговоров Шмыгаль сообщил, что Словакия согласилась не блокировать выделение Украине €50 млрд со стороны ЕС, а также покупку Киевом оружия у местного бизнеса.
В октябре 2023 года Словакия и Венгрия во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд.
Как сообщило издание Politico, ссылаясь на дипломатический источник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей заявил, что поддержка Киева со стороны Евросоюза «не работает», а Фицо в качестве одной из главных проблем назвал высокий уровень коррупции на Украине.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз