Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Ужгород на переговоры с Кулебой и Ермаком

Глава МИД Венгрии прибыл в Ужгород на переговоры с Кулебой и Ермаком

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийяр (справа налево) (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Закарпатскую область Украины для переговоров с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Ожидается откровенный и конструктивный диалог для налаживания отношений между государствами», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

Переговоры пройдут в Ужгороде, административном центре Закарпатской области.

Венгерский министр ранее выразил надежду, что на встрече сторонам удастся успешно обсудить наиболее важные двусторонние вопросы, в том числе «вопрос о правах венгерской национальной общины в Закарпатье, которые были отняты у нее в прошлом».

Венгрия после начала российской военной операции на Украине отказалась поставлять Киеву военную помощь. В декабре 2023 года премьер-министр страны Виктор Орбан наложил вето на выделение ЕС четырехлетнего пакета помощи Украине в размере €50 млрд.



По данным Politico, Венгрия настаивала, чтобы ЕС разблокировал больше средств для Будапешта, перед тем как согласовать обновленный бюджет союза. Брюссель в 2022 году приостановил передачу Венгрии приблизительно €30 млрд из-за этих разногласий.

Москва осуждает помощь Киеву. В Кремле говорили, что военная помощь Запада не изменит исхода конфликта.

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24 января в Ужгороде прошли переговоры между премьер-министром Словакии Робертом Фицо и главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. По итогам переговоров Шмыгаль сообщил, что Словакия согласилась не блокировать выделение Украине €50 млрд со стороны ЕС, а также покупку Киевом оружия у местного бизнеса.

В октябре 2023 года Словакия и Венгрия во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд.

Как сообщило издание Politico, ссылаясь на дипломатический источник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей заявил, что поддержка Киева со стороны Евросоюза «не работает», а Фицо в качестве одной из главных проблем назвал высокий уровень коррупции на Украине.