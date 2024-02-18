Премьер Эстонии Каллас заявила, что не боится объявления ее в розыск МВД России

Премьер Эстонии заявила, что не боится розыска со стороны российского МВД

Кая Каллас (Фото: Eero Vabamagi / imago-images.de / Global Look Press)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не боится, после того как МВД России объявило ее в розыск. Об этом она сказала в интервью агентству Reuters в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это сценарий России. В этом нет ничего удивительного, и мы не боимся», — заявила Каллас.

Она предположила, что решение об объявлении ее в розыск было принято, чтобы «запугать и заставить ее воздерживаться от решений, которые она бы в противном случае приняла».

По мнению эстонского премьера, поводом могли стать сообщения о том, что она может занять пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, который сейчас занимает Жозеп Боррель.

МВД России объявило Каллас в розыск 13 февраля. По данным ведомства, эстонский премьер «разыскивается по статье УК» — по какой конкретно, не уточняется. Кроме Каллас в розыск объявили госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, а также министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. «Это только начало», — прокомментировала объявление МВД официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

На следующий день временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что в розыск объявили политиков из стран Прибалтики, которые «ответственны за решения, фактически являющиеся надругательством над исторической памятью».