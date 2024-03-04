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Военная операция на Украине ,  
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Самарский губернатор назвал «не первой» попытку подрыва моста

Самарский губернатор Азаров назвал попытку теракта на железной дороге не первой
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Попытки совершения терактов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не впервые, заявил глава региона Дмитрий Азаров после сообщений о взрыве на железнодорожном перегоне.

«Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены», — сказал он.

Губернатор отметил, что контактирует с правоохранительными органами и с другими компетентными ведомствами по поводу ситуации.

Хинштейн сообщил о не разорвавшемся заряде на мосту через Чапаевку
Политика
Фото:Hinshtein / Telegram

Утром 4 марта Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) региона сообщила о взрыве на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск. Позднее пресс-служба Куйбышевской железной дороги уточнили, что в работе дороги произошел сбой в связи с «незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Местное издание 63.ru и телеграм-канал Baza писали о подрыве опоры железнодорожного моста через реку Чапаевку. По данным последнего, звук взрыва был слышен около 6:15 по местному времени (5:15 мск). Канал утверждал, что сработало самодельное взрывное устройство. Собеседники канала «ЧП Самара», в свою очередь, сообщили о повреждении металлоконструкций и ограждения моста, бетонная опора, по их информации, не пострадала.

Позднее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что неподалеку от места взрыва нашли и обезвредили еще одно неразорвавшееся взрывное устройство.

Движение поездов на участке дороги, где произошел взрыв, приостановили. РЖД отчитывались о задержке пяти поездов: Москва — Орск (№ 32), Москва — Самара (№ 50 и 10), Сызрань — Мирная (№ 7574) и Сызрань — Самара (№ 7104). Азаров отметил, что отклонения от графика устраняют, часть маршрутов перенаправили в обход.

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Губернатор также пообещал, что область окажет помощь для проведения ремонтных работ.

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Теги
Самарская область Дмитрий Азаров взрыв
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