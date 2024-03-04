Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево
Под обстрел со стороны Украины попало село Гуево, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, никто не пострадал. Значительные повреждения получили магазины и одно домовладение, добавил губернатор. Власти пообещали помочь в восстановлении и ремонте.
Село Гуево расположено в 1,5 км от границы с Сумской областью Украины. Его население не превышает 1 тыс. человек.
Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников.
В частности, 1 марта после удара дрона пропал свет в трех курских селах — Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино. В регионе также неоднократно объявляли ракетную опасность. В ночь на 1 марта в Курске и Курском районе сигнал действовал шесть часов.
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