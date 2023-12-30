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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Насчитали восемь прилетов», — написал он в телеграм-канале. По словам Старовойта, пострадавших и разрушений нет. Повреждена линия электропередачи, в некоторых домах нет света.

Минобороны сообщило об уничтожении 32 дронов над четырьмя областями
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В ночь на 30 декабря средства ПВО уничтожили 32 дрона над четырьмя приграничными регионами. Помимо Курской области беспилотники уничтожили или перехватили в Брянской, Орловской и Московской областях, сообщили в российском Минобороны.

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Роман Старовойт Курская область обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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