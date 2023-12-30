Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Насчитали восемь прилетов», — написал он в телеграм-канале. По словам Старовойта, пострадавших и разрушений нет. Повреждена линия электропередачи, в некоторых домах нет света.

В ночь на 30 декабря средства ПВО уничтожили 32 дрона над четырьмя приграничными регионами. Помимо Курской области беспилотники уничтожили или перехватили в Брянской, Орловской и Московской областях, сообщили в российском Минобороны.