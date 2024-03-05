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Война санкций ,  
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Reuters предрек борьбу Европы и США за алюминий при расширении санкций

Reuters: ЕС придется конкурировать с США за алюминий в случае новых санкций
Сюжет
Война санкций
ЕС может расширить антироссийские санкции на импорт алюминия, сообщили источники Reuters. Как отмечает агентство, в этом случае Европа начнет конкурировать за металл с США, а инфляция усилится. Москва считает санкции незаконными
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Европейским и американским компаниям придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если Евросоюз введет санкции на поставки российского металла, пишет Reuters.

Источники агентства сообщили, что ЕС вскоре предложит новый санкционный пакет против России, в который может войти запрет на импорт алюминия.

Агентство сравнивает возможную ситуацию с санкциями против «Русала», введенными в 2018 году, которые тогда спровоцировали резкий рост цен на металл. «Гонка за алюминием» будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях, которые уже сталкиваются с высокими расходами на сырье, пишет Reuters.

Заменить Россию на рынке ЕС, чьи поставки в Европу оцениваются в примерно 500 тыс. тонн (8% от общего объема), потенциально смогут страны Ближнего востока или США. Однако, как отмечает агентство, за свободный металл будет вестись агрессивная борьба с самими Соединенными Штатами.

«Ближневосточные поставщики не смогут быстро полностью восполнить дефицит Европы. Европейские премии должны будут вырасти, чтобы привлечь металл из других регионов, включая Соединенные Штаты. Премии в США также должны будут вырасти, чтобы металл продолжал поступать», — заявил сотрудник трейдера алюминия PerenniAL Дмитрий Церес.

По данным Международного института алюминия (IAI), в прошлом году на долю ближневосточных производителей пришлось 6,2 млн метрических тонн или почти 9% мировых поставок. Примерно 2 млн из них было отправлено в Европу и США.

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В декабре 2023 года запрет на импорт металлов из России ввела Великобритания. Под него попали медь, никель, алюминий, цинк, свинец, олово и др. До этого, в марте 2023-го, импорт алюминия и стали из России запретила Канада.

США с марта прошлого года ввели 200-процентную пошлину на ввоз алюминиевых изделий из России, а с апреля такая же по размеру пошлина начала действовать против изделий, которые произведены из российского сырья.

Россия называет санкции незаконными и неэффективными. В Кремле отмечали, что у ЕС «уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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