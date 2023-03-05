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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны Азербайджана сообщило о жертвах при перестрелке в Карабахе

Минобороны Азербайджана: в результате перестрелки в Карабахе есть погибшие и раненые

Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в ходе боя в Карабахе, который прошел 5 марта. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

«Утром 5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра армянский автомобиль, осуществлявший незаконные поставки военных грузов. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», — заявили в оборонном ведомстве.

Азербайджан назвал произошедшее провокацией и возложил ответственность на военно-политическое руководство Армении. Ереван не комментировал инцидент.

Материал дополняется.

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