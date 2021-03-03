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Литва отказалась выдавать Тихановскую Белоруссии

Замглавы МИД Литвы Адоменас заявил, что любые попытки Минска добиться выдачи политика будут носить «ритуальный характер» и Вильнюс не выдает жертв политических преследований
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Heikki Saukkomaa / imago-images.de / Global Look Press)

Любая попытка белорусских властей потребовать от Литвы выдачи экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской обречена на провал. Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире радиостанции Deutsche Welle.

«Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим», — заявил замглавы МИД.

По его словам, любой запрос Минска о выдаче Тихновской будет «чисто ритуальным действием», что прекрасно понимают в руководстве Белоруссии.

СК Белоруссии обвинил соратников Тихановской в подготовке захвата Гомеля
Политика
Светлана Тихановская

Адоменас также усомнился, что отказ выдать Тихановскую Белоруссии может ухудшить и без того напряженные отношения двух стран. «Наш посол отозван для консультаций еще в октябре прошлого года. Сейчас Литву в Беларуси представляет временный поверенный. Сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно», — объяснил замминистра.

На выборах президента Белоруссии 9 августа 2020 года Тихановская, по данным ЦИК республики, набрала чуть больше 10% голосов. Действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой более чем 80% избирателей. После выборов и начавшихся в связи с их итогами протестов Тихановская уехала в Литву. Как она рассказывала после отъезда, представители белорусских властей фактически не оставили ей выбора, кроме как покинуть страну.

На Тихановскую и ее соратников, создавших координационный совет оппозиции, в Белоруссии завели уголовные дела, в том числе об экстремизме и попытках свержения власти.

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Представитель Тихановской ответила на обвинения в планах захвата Гомеля
Политика
Светлана Тихановская

2 марта Следственный комитет республики сообщил, что завершил расследование в отношении четырех соратников Тихановской, обвиняемых в планах по захвату Гомеля. В СК заявили, что экс-кандидат в президенты перед выборами провела встречу со своими соратниками, где обсуждался «захват зданий администраций и исполкомов, назначение вместо глав и председателей своих лиц».

Пресс-секретарь политика Анна Красулина после этого заявила, что Тихановская не участвовала в разработке планов по захвату власти. «На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение», — сообщила Красулина.

Автор
Михаил Котляр
Литва Белоруссия Светлана Тихановская
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