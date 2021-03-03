Литва отказалась выдавать Тихановскую Белоруссии

Замглавы МИД Литвы Адоменас заявил, что любые попытки Минска добиться выдачи политика будут носить «ритуальный характер» и Вильнюс не выдает жертв политических преследований

Светлана Тихановская (Фото: Heikki Saukkomaa / imago-images.de / Global Look Press)

Любая попытка белорусских властей потребовать от Литвы выдачи экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской обречена на провал. Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире радиостанции Deutsche Welle.

«Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим», — заявил замглавы МИД.

По его словам, любой запрос Минска о выдаче Тихновской будет «чисто ритуальным действием», что прекрасно понимают в руководстве Белоруссии.

Адоменас также усомнился, что отказ выдать Тихановскую Белоруссии может ухудшить и без того напряженные отношения двух стран. «Наш посол отозван для консультаций еще в октябре прошлого года. Сейчас Литву в Беларуси представляет временный поверенный. Сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно», — объяснил замминистра.