Представитель Тихановской ответила на обвинения в планах захвата Гомеля

Светлана Тихановская (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке планов по захвату зданий органов власти в Гомеле, так как всегда поддерживала только мирные методы ведения протеста. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

«Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы», — говорится в сказала пресс-секретарь.

При этом Красулина подчеркнула, что часть протестующих всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры.

Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к захвату административных зданий в Гомеле. По версии СК, для осуществления плана они собирались привлечь бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ведомство также опубликовало видеозапись встречи, где присутствовала Тихановская. На ней обсуждались планы беспорядков и «захвата зданий».

Многотысячные протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Протестующие и оппозиция не признают данные результаты, они требуют отставки Лукашенко и проведения нового голосования. Россия результаты выборов признала. Сам Лукашенко заявлял, что протесты являются следствием работы западных спецслужб.