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Протесты в Белоруссии ,  
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Представитель Тихановской ответила на обвинения в планах захвата Гомеля

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке планов по захвату зданий органов власти в Гомеле, так как всегда поддерживала только мирные методы ведения протеста. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

«Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы», — говорится в сказала пресс-секретарь.

При этом Красулина подчеркнула, что часть протестующих всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры.

СК Белоруссии обвинил соратников Тихановской в подготовке захвата Гомеля
Политика
Светлана Тихановская

Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к захвату административных зданий в Гомеле. По версии СК, для осуществления плана они собирались привлечь бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ведомство также опубликовало видеозапись встречи, где присутствовала Тихановская. На ней обсуждались планы беспорядков и «захвата зданий».

Многотысячные протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Протестующие и оппозиция не признают данные результаты, они требуют отставки Лукашенко и проведения нового голосования. Россия результаты выборов признала. Сам Лукашенко заявлял, что протесты являются следствием работы западных спецслужб.

Позднее Тихановская покинула Белоруссию. Сейчас она живет в Литве, где ей предоставили политическое убежище.

Светлана Тихановская Белоруссия СК
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