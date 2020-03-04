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Минобороны заявило о слиянии постов Турции и позиций террористов в Идлибе

Турецкая военная техника в Сирии (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Наблюдательные посты Вооруженных сил Турции в зоне деэскалации в сирийском Идлибе располагались в укрепленных районах террористических группировок и фактически срослись с ними. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», — сказал Конашенков. Он также обвинил Турцию в нарушении сочинских соглашений, достигнутых в сентябре 2018 года. Согласно документу, Анкара обязана вытеснять террористов от границ Идлибской зоны на 15–20 км.

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Вместо этого, по словам Конашенкова, запрещенные в России террористические группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Дин» вытеснили в зоне деэскалации всех боевиков «умеренной оппозиции» к турецкой границе.

Конашенков объяснил, что из-за невыполнения Анкарой своих обязательств по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам террористов.

Как ранее сообщал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, с 9 января по 22 февраля террористы совершили восемь нападений на базу Хмеймим с помощью беспилотников. Он отметил, что в тот момент боевики находились в 10–15 км от Алеппо. По словам Вершинина, огонь также вели по жилым кварталам города из реактивных систем залпового огня.

Теги: Минобороны, Идлиб, террористы
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