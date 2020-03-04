Россия упрекнула Турцию за переброску механизированной дивизии в Идлиб

Турецкая военная техника в провинции Идлиб (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Турция перебросила в зону деэскалации в Идлибе «ударную группировку численностью с механизированную дивизию», что нарушает международное право, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его цитирует ТАСС.

По его словам, таким образом Анкара пытается «любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений». Конашенков также добавил, что «никто на Западе не замечает» незаконных действий Турции.

Представитель Минобороны также рассказал, что некоторые позиции Турции в идлибской зоне деэскалации, в частности наблюдательные посты, срослись с укрепрайонами террористов.

Сочинское соглашение было достигнуто в сентябре 2018 года между президентами России и Турции. Согласно его условиям, в районе зоны деэскалации в Идлибе должна была быть создана буферная зона длиной 15–20 км от ее границ. Буферная зона создавалась вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных сил и вооруженной оппозиции. Турция должна была обеспечить вывод террористов с их тяжелой артиллерией из зоны деэскалации.