В Турции сообщили об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

Турция рассчитывает на достижение консенсуса с Россией относительно ситуации в провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в преддверии визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает агентство Anadolu.

По его словам, главная цель предстоящей встречи — обеспечить перемирие в сирийской провинции.

«У нас с Россией всесторонние отношения. Мы обсудим шаги, которые можем предпринять для обеспечения перемирия», — сказал пресс-секретарь Эрдогана.

Калын отметил, что достижение соглашения снизит напряженность и поможет разрешению кризиса с беженцами. Он также указал на необходимость решения дипломатическим, а не военным путем.

Эрдоган прибудет в Россию с официальным визитом в четверг, 5 марта. В рамках его визита запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Эрдоган, говоря об ожиданиях встречи с Путиным, заявил, что он рассчитывает на скорейшее прекращение боевых действий в Идлибе. Турецкий президент также заверил, что после встречи с Путиным пройдет пресс-конференция и «ничего не останется скрытым».