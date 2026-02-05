Посол предупредил Британию о разрушительных последствиях изъятия активов

Изъятие российских активов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы Британии. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат обратил внимание, что британские банки опасаются судебных исков со стороны Москвы и возможных финансовых потерь в случае изъятия российских активов.

«Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для финансовых институтов и стран ЕС», — сказал посол.

В Британии вслед за Евросоюзом прошедшей осенью обсуждали идею использования замороженных российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине. The Times писала, что Лондон готов передать Киеву около £8 млрд ($10,6 млрд), что, по оценкам газеты, покрыло бы более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года.

Financial Times сообщала, что британские банкиры выступили против идеи из-за потенциальных юридических последствий. В Евросоюзе также были противники инициативы, в частности, Бельгия. Там расположен депозитарий Euroclear, где находится значительная часть заблокированных в Европе российских активов. Сам депозитарий также не поддержал идею.

В середине декабря лидеры Евросоюза решили продолжить финансирование Киева другим путем — с помощью беспроцентного займа из бюджета ЕС на общую сумму €90 млрд. Перед принятием решения Банк России подал иск к Euroclear на 18 трлн руб. в Арбитражный суд Москвы, заявив, что несет убытки из-за незаконных действий депозитария. Доходы от российских активов в Euroclear используются для помощи Украине.

Материал дополняется