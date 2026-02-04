 Перейти к основному контенту
branding image
Война санкций⁠,
0

Euroclear внесет €1,4 млрд доходов от активов России в фонд для Украины

Сюжет
Война санкций
Euroclear перечислит в фонд для Украины часть доходов от заблокированных российских активов. Баланс Euroclear Bank составил €222 млрд, большая часть которых — €195 млрд — связаны с российскими активами
Штаб-квартира Euroclear
Штаб-квартира Euroclear (Фото: Werner Lerooy / IMAGO / Global Look Press)

Бельгийский депозитарий Euroclear переведет в фонд для Украины в начале 2026 года €1,4 млрд доходов от российских заблокированных активов, сообщила пресс-служба депозитария.

Всего по итогам 2025 года Euroclear получил €5 млрд доходов от российских активов, что на 26% меньше, чем в предыдущем году в связи со снижением процентных ставок. Из этой суммы депозитарий выделил €3,3 млрд.

Санкции и контрмеры со стороны России тоже привели к потере дохода Euroclear в размере €34 млн и прямым расходам на €113 млн. Кроме того, с учетом «существенных рисков и неопределенностей» было зарезервировано €342 млн для Euroclear, что привело к общим прямым операционным расходам в €455 млн.

На конец декабря 2025 года баланс Euroclear Bank составил €222 млрд, большая часть которых — €195 млрд — связана с российскими активами, находящимися под санкциями.

Заседание по иску ЦБ к Euroclear назначили на 4 марта
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Euroclear обратил внимание на начало процесса в Арбитражном суде Москвы по иску Банка России. Пресс-служба подчеркнула, что он проходит в закрытом режиме. «Euroclear будет защищать свою позицию, в соответствии со своими обязательствами обеспечивать стабильность рынка и отстаивать интересы своих клиентов на протяжении всего процесса», — говорится в сообщении.

Иск к Euroclear Банк России подал в декабре 2025 года. ЦБ обвинил депозитарий в совершении незаконных действий, которые причиняют убытки и лишают регулятор возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

Заблокированные в ЕС активы являются федеральной собственностью, Euroclear нарушил публичный порядок России, говорится в исковом заявлении. Убыток с учетом упущенной выгоды превысил €200 млрд, включая €18,64 млрд упущенной выгоды.

Банк России подал иск после того, как Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами считает воровством и готова дать на это ответ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Euroclear российские активы Украина
