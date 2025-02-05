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Война санкций ,  
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Дания существенно поменяет правила прохода танкеров с нефтью из России

Сюжет
Война санкций
Дания будет проверять суда, стоящие на якоре за пределами порта Скаген, не считающиеся совершающими мирный проход. Контроль будет ужесточен с целью защиты окружающей среды и обеспечения безопасности мореплавания, заявили власти
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Фото: Trygve Finkelsen / Shutterstock
Фото: Trygve Finkelsen / Shutterstock

Дания изменит правила прохода судов и усилит проверки танкеров, перевозящих российскую нефть через свои проливы, говорится в заявлении на сайте морского управления скандинавской страны.

Контроль будет ужесточен с целью защиты окружающей среды и обеспечения безопасности мореплавания, следует из сообщения. Усилия предпринимаются «в ответ на активность старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы».

Датские проливы — система проливов между Скандинавским и Ютландским полуостровами, соединяющая Балтийское море с Северным. Включает узкие проливы Малый Бельт, Большой Бельт, Эресунн, а также проливы Каттегат и Скагеррак. Эти проливы служат ключевым морским путем из портов Балтийского моря. Для России они являются важным маршрутом экспорта нефти из портов Усть-Луга и Приморск.

Датское морское управление начнет проводить государственный портовый контроль судов, которые стоят на якоре за пределами порта Скаген и которые не могут считаться совершающими мирный проход.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Проверки будут сосредоточены на танкерах, поскольку их повреждения или аварии с их участием могут иметь «особенно далеко идущие последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды», пояснили в ведомстве.

«Танкеры имеют особенно высокий профиль риска, а это означает, что этому типу судов отдается более высокий приоритет при отборе для контроля, чем другим типам судов», — добавили в управлении.

Дания рассматривает возможность усиления контроля за российскими танкерами уже несколько лет: в ноябре 2023 года Financial Times сообщила, что Евросоюз предложил Копенгагену проверять и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды, в рамках мер против обхода потолка цен.

Датские власти должны понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в Датских проливах нарушают международное право, заявил тогда посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

10 января США ввели санкции против энергетического сектора России, которые назвали самыми значительными за все время. Под ограничения попали, в частности, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании, более 180 судов, которые Вашингтон счел «теневым флотом» для поставок нефти, а также осуществлявшие страхование морских перевозок «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

В «Газпром нефти» РБК заявили после введения санкций, что компания готовилась к разным сценариям, поэтому «устойчивость бизнеса» сохранится. В Кремле пообещали проанализировать сложившуюся ситуацию и принять меры, «которые позволили бы минимизировать последствия» санкций США.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дания танкеры нефть ужесточение контроля
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