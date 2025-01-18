Москалькова сообщила о помощи Ватикана в обмене пленными
Ватикан содействовал возвращению 25 раненых военных России с Украины, заявила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Репатриация <...> состоялась 15 января при непосредственном содействии Святого Престола», — написала она в своем телеграм-канале.
Репатриация предполагает возвращение пленных без процедуры обмена и каких-либо условий с обеих сторон, отметила Москалькова.
О возвращении 25 российских военнопленных Минобороны сообщило 15 января. В тот день Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.
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