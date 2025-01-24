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Военная операция на Украине ,  
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Украина заявила о возвращении тел 757 погибших военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Это первый обмен телами погибших за январь, в декабре он прошел по формуле «503 на 42» (больше тел получила Украина). Путин еще летом говорил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украина вернула тела 757 погибших военных, сообщил координационный штаб страны по вопросам военнопленных.

С Донецкого направления Киеву передали тело 451 погибшего, с Запорожского — тела 137 военных. Еще 51 тело было доставлено с Угледарского направления, 71 — с Бахмутского, 34 — из моргов в России, 13 — с Луганского направления.

Минобороны России о возвращении тел россиян пока не сообщало.

Россия и Украина обменяли пленных по формуле 25 на 25
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Россия и Украина периодически обмениваются военнопленными и телами погибших в ходе конфликта. Последний обмен телами был осуществлен 20 декабря: тогда Москве вернули тела 42 погибших российских военных. Украинская сторона получила тела 503 своих военнослужащих.

В ноябре стороны дважды отчитывались о проведении обменов телами: 8 ноября по формуле «563 на 37» и 29 ноября по формуле «502 на 48». Оба раза большее число тел погибших вернули Украине.

Президент России Владимир Путин летом говорил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50. Тогда же он сообщил, что на Украине в плену находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России — 6465 украинских.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина погибшие ВСУ Военная операция на Украине
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