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Политика ,  
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На Украине сообщили об обмене пленными с Россией

Россия и Украина провели обмен военнопленными, украинская сторона получила 150 человек, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

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