Минтранс объявил о начале проверки танкерного флота России

Планируется проверить около 500 компаний, которые эксплуатируют танкеры. В декабре в Черном море потерпели крушение два танкера серии «Волгонефть» с мазутом, что привело к крупнейшему разливу нефтепродуктов за последние годы

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Минтранс России организует проверки в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота. Планируется, что контрольные мероприятия будут завершены до начала навигации 2025 года», — рассказали в министерстве. Проводить проверки будет Ространснадзор.

За это время власти оценят, насколько юридические лица и индивидуальные предприниматели соблюдают обязательные требования при перевозках нефти и нефтепродуктов. Также будет проведена ревизия нормативной базы, которая регламентирует эти перевозки.

Провести проверку состояния российского танкерного флота поручил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в январе. На нем обсуждалось крушение двух нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

Танкеры сели на мель во время шторма 15 декабря. Они перевозили более 9 тыс. т мазута. Основной зоной загрязнения оказалось побережье Анапы и Тамани, мазут находили также в Крыму и Севастополе, на берегах Азовского моря. С начала работ, по данным МЧС, очищено более 350 км берега; собрано примерно 180 тыс. т загрязненного песка и грунта. В ликвидации экологической катастрофы принимают участи тысячи человек.

Минтранс в декабре сообщал, что два потерпевших крушение танкера находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. Кроме того, несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефти-239», собственник другого танкера — «Кама Шиппинг»), не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

«Волгатранснефть» 2 февраля сообщила, что у нее осталось лишь одно судно серии «Волгонефть», которое не требует ремонта. Три танкера уже ремонтируют, один аварийный, находится в Керчи, а исправное судно — на реке Дон.