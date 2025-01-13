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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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На владельцев потерпевших крушение танкеров подали в суд

Прокуратура и Морспасслужба подали в суд на владельцев танкеров «Волгонефть»
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Прокуратура подала заявления о привлечении к административной ответственности владельцев потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Минтранс заявлял, что суда в нарушение сезонных ограничений
Волонтеры во время ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря, на дальнем плане&nbsp;&mdash; танкер &laquo;Волгонефть-239&raquo;, поселок Волна, Краснодарский край, январь 2025 года
Волонтеры во время ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря, на дальнем плане — танкер «Волгонефть-239», поселок Волна, Краснодарский край, январь 2025 года (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Арбитражный суд Краснодарского края поступили три заявления от Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности, в которых иным лицом проходит ЗАО «Волгатранснефть» — владелец танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в районе Керченского пролива в декабре 2024 года.

Согласно картотеке арбитражных дел, заявления поступили 10 января. Кроме того, днем ранее в тот же суд поступило заявление о привлечении к административной ответственности от Морспасслужбы, в котором «Волгатранснефть» значится третьим лицом. Ответчиками выступают ООО «Кама Шиппинг» — владелец второго потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212» — и связанное с ним ООО «КамаТрансОйл».

Новороссийская транспортная прокуратура также подала заявление о привлечении «Кама Шиппинг» к административной ответственности 10 января.

Пока дела не приняты к производству.

РБК обратился за комментарием в Южную транспортную прокуратуру.

ЗАО «Волгатранснефть» зарегистрировано в 2009 году в Москве. В 2023 году выручка компании составила 89,8 млн руб., убыток — 61,34 млн руб.

ООО «Кама Шиппинг» зарегистрировано в Перми в 2016 году. В 2023 году выручка компании составила 228 млн руб., убыток — 14 млн руб.

К месту крушения танкера «Волгонефть-239» насыпали дорогу. Видео
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«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно около 9,2 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Ространснадзор отмечал, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. По данным Минтранса, несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

В результате значительная часть мазута вылилась в море, загрязнение распространилось на побережье Крыма и Краснодарского края. Власти Керчи и Кубани ввели режим ЧС на местном уровне, в конце декабря его повысили до федерального. Также пятна мазута находили в Севастополе, на побережьях Евпатории, Ялты, Тамани. В Севастополе действует режим ЧС регионального характера. С пляжей Крыма вывезено около 140 тыс. т загрязненного песка.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой». 11 января он сказал, что для ликвидации ущерба делается недостаточно, и поручил создать федеральный оперативный штаб, который будет действовать на месте. Премьер Михаил Мишустин 13 января создал правительственную комиссию по ликвидации последствий от разлива мазута.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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Елена Степанова
Керченский пролив крушение судна нефтетанкер административная ответственность
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