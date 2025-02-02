Опрос SuperJob раскрыл, поменяли ли россияне планы на отпуск из-за мазута
Большинство россиян, запланировавших отпуск на Черном море в этом году, сомневаются, что поездка состоится, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомился РБК.
В исследовании принимали участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет с постоянной работой. Опрос проводился 27-30 января.
Почти каждый пятый опрошенный (19%) собирался в этом году отдохнуть на черноморском побережье. Большая часть из них (15% от всего числа опрошенных) рассказали, что сомневаются в своих планах в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море. Еще 4% заявили, что не собираются отказываться от поездки. Некоторые отметили, что родились там или поедут к родителям.
Среди тех, кто собирался отправиться на Черное море, больше россиян с детьми, чем бездетных (23 и 13%), из них 17% и 11% соответственно думают, стоит ли отдыхать в регионе.
67% респондентов сообщили, что не планировали ехать на Черное море, 14% затруднились с ответом.
Мазут попал в Черное море после крушения во время шторма танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили 9,2 тыс. т мазута.
Основной зоной загрязнения оказалось побережье Анапы и Тамани, мазут находили также в Крыму и Севастополе. Мониторинг чистоты берега и акватории ведут в Сочи. Нефтепродукты попали и в Азовское море.
По данным МЧС на 1 февраля, на наличие загрязнений ежедневно обследуют зону длиной почти 1 тыс. км. В Краснодарском крае вывезли около 177 тыс. т загрязненного грунта, его утилизируют; на временную площадку отправили 136 тыс. т, там песок очищают. В акватории Черного моря обследовали 6,4 тыс. кв. км, 50 тыс. кв. м обработали сорбентом.
В работах по ликвидации катастрофы принимают участие более 5 тыс. человек и свыше 600 единиц техники.
Вывоз грунта с загрязненных мазутом участков побережья приведет к серьезному изменению береговой линии, сказал в интервью РБК научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент Академии наук и бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян.
Начнется «переработка берега» морем, отметил он, это повлечет за собой «радикальное изменение берега» и «сломает всю пляжную рекреационную инфраструктуру», потому что находящиеся на самом берегу объекты с большой вероятностью окажутся в воде.
Читайте РБК в Telegram.
Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова
В Москве простились с культовым местом советского кино
Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии