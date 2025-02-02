Опрос SuperJob раскрыл, поменяли ли россияне планы на отпуск из-за мазута

Каждый пятый респондент планировал отправиться на Черное море в отпуск, но теперь 15% из них не уверены, что поездка состоится. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе ликвидируют последствия разлива мазута с танкеров в декабре

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Большинство россиян, запланировавших отпуск на Черном море в этом году, сомневаются, что поездка состоится, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

В исследовании принимали участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет с постоянной работой. Опрос проводился 27-30 января.

Почти каждый пятый опрошенный (19%) собирался в этом году отдохнуть на черноморском побережье. Большая часть из них (15% от всего числа опрошенных) рассказали, что сомневаются в своих планах в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море. Еще 4% заявили, что не собираются отказываться от поездки. Некоторые отметили, что родились там или поедут к родителям.

Среди тех, кто собирался отправиться на Черное море, больше россиян с детьми, чем бездетных (23 и 13%), из них 17% и 11% соответственно думают, стоит ли отдыхать в регионе.

67% респондентов сообщили, что не планировали ехать на Черное море, 14% затруднились с ответом.

Мазут попал в Черное море после крушения во время шторма танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили 9,2 тыс. т мазута.

Основной зоной загрязнения оказалось побережье Анапы и Тамани, мазут находили также в Крыму и Севастополе. Мониторинг чистоты берега и акватории ведут в Сочи. Нефтепродукты попали и в Азовское море.

По данным МЧС на 1 февраля, на наличие загрязнений ежедневно обследуют зону длиной почти 1 тыс. км. В Краснодарском крае вывезли около 177 тыс. т загрязненного грунта, его утилизируют; на временную площадку отправили 136 тыс. т, там песок очищают. В акватории Черного моря обследовали 6,4 тыс. кв. км, 50 тыс. кв. м обработали сорбентом.

В работах по ликвидации катастрофы принимают участие более 5 тыс. человек и свыше 600 единиц техники.

Вывоз грунта с загрязненных мазутом участков побережья приведет к серьезному изменению береговой линии, сказал в интервью РБК научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент Академии наук и бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян.

Начнется «переработка берега» морем, отметил он, это повлечет за собой «радикальное изменение берега» и «сломает всю пляжную рекреационную инфраструктуру», потому что находящиеся на самом берегу объекты с большой вероятностью окажутся в воде.