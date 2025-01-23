Путин поручил провести ревизию танкерного флота России
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести проверку состояния российского танкерного флота.
Глава государства также попросил уделить отдельное внимание ревизии нормативной базы осуществления речных и морских перевозок нефтепродуктов.
На совещании у президента первым пунктом повестки стал отчет о работе комиссии по ликвидации крушения танкеров в Черном море.
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