Путин поручил провести ревизию танкерного флота России

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Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести проверку состояния российского танкерного флота.

Глава государства также попросил уделить отдельное внимание ревизии нормативной базы осуществления речных и морских перевозок нефтепродуктов.

На совещании у президента первым пунктом повестки стал отчет о работе комиссии по ликвидации крушения танкеров в Черном море.

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