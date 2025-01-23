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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Путин поручил провести ревизию танкерного флота России

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести проверку состояния российского танкерного флота.

Глава государства также попросил уделить отдельное внимание ревизии нормативной базы осуществления речных и морских перевозок нефтепродуктов.

На совещании у президента первым пунктом повестки стал отчет о работе комиссии по ликвидации крушения танкеров в Черном море.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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