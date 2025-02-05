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Ограничения для мигрантов ,  
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Какие ограничения для мигрантов вступили в силу

В России вступили в силу новые ограничения для мигрантов
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Ограничения для мигрантов
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Новые законы в России
Режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде и оказание услуг нелегальным мигрантам, статус нежелательного пребывания. Какие ограничения ждут иностранцев в России с 5 февраля — в материале РБК
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Режим спецвысылки

Мигранты, совершившие правонарушение или нелегально пребывающие в России, попадут в специальный реестр контролируемых лиц. Это подразумевает запрет на покупки недвижимости и транспорта, управление автомобилем, кредитование, вступление в брак, оформление новых банковских счетов и ежемесячные траты с уже существующих более 30 тыс. руб., а также свободное перемещение по территории страны.

Замглавы МВД раскрыл число нелегальных мигрантов на территории России
Общество
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Попавшие в реестр иностранцы, которые не находятся в спецучреждениях для мигрантов, СИЗО или колониях, будут обязаны присылать в МВД сведения о своем местонахождении в виде фотографии с геолокацией. Остальным необходимо информировать полицию о месте пребывания, датах планируемого выезда из России или препятствующих этому обстоятельствах.

За неоднократные нарушения этих норм предусмотрена депортация. После выезда из России мигрантов будут исключать из реестра контролируемых лиц.

Выдворение и отказ во въезде

Право принимать решение о выдворении нелегальных мигрантов после совершения ими нескольких административных правонарушений получили сотрудники полиции. Ранее подобные меры мог применить суд.

Для погранслужбы расширили перечень оснований для отказа во въезде в Россию. В частности, они смогут без обращения в другие инстанции принять такое решение в случае угрозы безопасности России со стороны иностранца. Ранее погранслужба отказывала при совершении нарушений при въезде в страну. За последние действия иностранного гражданина ждут штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. и административное выдворение.

Незаконные услуги для мигрантов

Российские власти ввели штрафы за оказание нелегальным мигрантам услуг, запрещенных законодательством. Их размер для граждан составит 2–5 тыс. руб., для должностных лиц — 35–50 тыс. руб., для юридических лиц — 400–500 тыс. руб.

Статус родителей детей-мигрантов

Родители-иностранцы, чьих несовершеннолетних детей признали нежелательно пребывающими в России, получат аналогичный статус. Это подразумевает обязательство покинуть страну в установленные законом сроки. Нарушение этих норм грозит депортацией. Статус нежелательного пребывания в России присваивают МВД, ФСБ, Минобороны, Служба внешней разведки, МИД, ФСИН и Росфинмониторинг. Причинами для этого могут быть нарушения при въезде, отсутствие или утрата документов, уклонение от выезда, угроза обороноспособности, безопасности, основам конституционного строя и здоровью населению.

В МВД России рассказали о реестре контролируемых лиц из числа мигрантов
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Ужесточению миграционного законодательства предшествовал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». В результате него погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. Силовики задержали более 20 человек, в том числе четырех исполнителей — граждан Таджикистана.

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Россия законы мигранты штрафы граница депортация МВД погранслужба ФСБ
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