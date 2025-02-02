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Общество ,  
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Замглавы МВД раскрыл число нелегальных мигрантов на территории России

Замглавы МВД Горовой: около 670 тыс. мигрантов находятся в России нелегально
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На территории России проживает около 670 тыс. нелегальных мигрантов, заявил радио «Комсомольская правда» первый заместитель главы МВД, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Как отметил глава ведомства, большая часть из них — это женщины и дети. Однако Горовой подчеркнул, что в период с 30 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года нелегальные мигранты могут обратиться в профильные ведомства для решения этого вопроса.

«После проверки по нашим специальным учетам <...> и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу», — рассказал он.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

С 5 февраля в России заработает публичный электронный реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. В этот же день помимо реестра начнет работать новый режим высылки мигрантов — тех, кто незаконно находится в стране или совершил правонарушение, то есть внесенных в реестр.

Нелегалы также столкнутся с ограничением отдельных прав и свобод, а в случае неоднократных нарушений режима им будет грозить депортация. Помимо этого, сотрудники полиции получат право принимать решение о выдворении нелегалов при совершении ряда административных правонарушений. Ранее такие решения принимали суд или же погранслужба.

Кроме этого, с 5 февраля родители-иностранцы, пребывание несовершеннолетних детей которых будет признано нежелательным на территории России, будут получать аналогичный статус. Они будут обязаны выехать из России в установленные законом сроки или же будут депортированы.

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МВД Россия мигранты нелегальные мигранты


 

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