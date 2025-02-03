В МВД России рассказали о реестре контролируемых лиц из числа мигрантов
С 5 февраля в России заработает «реестр контролируемых лиц» — база данных МВД, куда включат иностранцев, незаконно находящихся в стране. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
К реестру будут иметь доступ работодатели, физические лицам, органы власти, сотрудники госучреждений. Он будет обновляться четыре раза за сутки.
В реестр внесут данные обо всех иностранцах, незаконно находящихся в России. С его помощью все органы власти смогут проверять данные о них.
Материал дополняется
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии