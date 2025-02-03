В МВД России рассказали о реестре контролируемых лиц из числа мигрантов

С 5 февраля в России заработает «реестр контролируемых лиц» — база данных МВД, куда включат иностранцев, незаконно находящихся в стране. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

К реестру будут иметь доступ работодатели, физические лицам, органы власти, сотрудники госучреждений. Он будет обновляться четыре раза за сутки.

В реестр внесут данные обо всех иностранцах, незаконно находящихся в России. С его помощью все органы власти смогут проверять данные о них.

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