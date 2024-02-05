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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала, что на Западе «нервничают» из-за планов увольнения Залужного

FT: планы Зеленского уволить главкома ВСУ Залужного заставляют Запад нервничать
Сюжет
Военная операция на Украине
Планы Зеленского по кадровым заменам в руководстве страны, в том числе увольнению главкома Залужного, заставляют западных партнеров Киева нервничать, пишет FT. Опасения вызывает в том числе популярность Залужного в обществе
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Планы украинского президента Владимира Зеленского об обновлении руководства страны, в том числе замене главкома ВСУ Валерия Залужного, заставляют западных партнеров Киева нервничать, заявили Financial Times двое чиновников из стран G7, правительства которых поставляют оружие Украине.

По словам одного из них, опасения вызваны в том числе популярностью Залужного среди рядовых солдат и населения в целом — увольнение главкома может вызвать негативную реакцию, «когда единство имеет решающее значение».

Также на Западе переживают из-за возможного назначения на место Залужного главы украинской разведки Кирилла Буданова. «Он заставляет нас нервничать», — сказал один из собеседников газеты.

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Сообщения о разногласиях между Зеленским и Залужным участились после того, как главком в ноябре 2023 года заявил в интервью Economist, что конфликт зашел в тупик и боевые действия могут перейти в позиционные. Президент Украины с ним публично не согласился.

В конце января появились сообщения о том, что Зеленский в ходе личной встречи с Залужным отправил того в отставку. Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на источники в офисе украинского президента заявил, что главком отказался от предложения возглавить СНБО Украины или стать послом. Украинское руководство опровергло информацию об увольнении Залужного.

Украинские и западные СМИ писали, что на замену Залужному рассматриваются кандидатуры Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, однако, по данным Times и Economist, оба отказались от должности. Это, а также утечка данных об отставке главкома, стало причиной того, что Зеленский отложил увольнение, сообщала The New York Times.

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Украинский президент позже подтвердил, что рассматривает возможность замены Залужного, отметив необходимость кадрового обновления всего управленческого аппарата страны. «Перезагрузка и новое начало необходимы. <...> И это касается не одного человека, а группы управленцев, и не в единственном военном секторе», — сказал он в интервью RAI.

Washington Post писала, что главком в разговоре с Зеленским дал понять, что быстрое улучшение положения ВСУ на поле боя после его отставки маловероятно, так как любому его преемнику по-прежнему придется сражаться «с более крупными и лучше вооруженными силами» в зашедших в тупик боях. Собеседники отмечали, что генерал «не злится» из-за увольнения.

По данным «Украинской правды», вместе с Залужным Зеленский может отправить в отставку главу Генштаба ВСУ Сергея Шапталу. Один из источников издания 5 февраля сказал, что эти изменения могут произойти «в середине недели». Залужный опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) пост с поздравлением Шапталы с днем рождения, где написал: «Нам все равно будет очень сложно, но нам точно никогда не будет стыдно».

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Владимир Зеленский Валерий Залужный замена
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

главнокомандующий ВСУ
8 июля 1973 года
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