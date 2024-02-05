Кличко призвал прекратить интриги после сообщений об отставке Залужного

Мэр Киева отметил, что благодаря главкому украинцы поверили в ВСУ. Он выразил надежду, что руководство осознает серьезность своих шагов. Кремль счел сообщения об отставке признаком проблем и противоречий в Киеве

Виталий Кличко (Фото: Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press)

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне сообщений о предстоящей отставке главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного призвал прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу. Об этом он написал в телеграм-канале.

Кличко отметил, что во многом благодаря Залужному украинцы поверили в ВСУ, которые сейчас пользуются наибольшим доверием в обществе.

«Генерал Валерий Залужный прошел много сложных моментов. Только он сам знает, сколько на самом деле… Но, к сожалению, сегодня настал момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного», — указал мэр.

Он выразил надежду, что украинское руководство осознает всю серьезность своих шагов и всю полноту своей ответственности, так как Украина борется за свое существование и сейчас главное — «боеспособность и слаженность армии и единство общества».

«Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено. И это нужно учитывать. Но прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу. Бороться сегодня нужно за одно — за победу Украины», — заключил Кличко.

В конце января газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника писала, что украинский президент Владимир Зеленский на совещании 29 января объявил о своем решении отправить Залужного в отставку. По ее данным, Зеленский аргументировал свое решение тем, что украинцы устали от военных действий, а западные страны замедлили военную помощь, и предположил, что смена главкома «обновит ситуацию». Украинский лидер предложил генералу должность советника, но тот отказался, сообщило издание.

Сообщения об увольнении Залужного появились после того, как генерал осенью прошлого года заявил, что боевые действия зашли в тупик. Президент тогда отказался считать ситуацию на фронте патовой. На прошлой неделе Washington Post писала, что главком в разговоре с Зеленским дал понять, что быстрое улучшение положения ВСУ на поле боя после его отставки маловероятно, так как любому его преемнику по-прежнему придется сражаться «с более крупными и лучше вооруженными силами» в зашедших в тупик боях. Собеседники отмечали, что генерал «не злится» из-за увольнения.

Bloomberg связывает напряженность в отношениях между Зеленским и Залужным также с «бешеной популярностью» последнего как среди украинского народа, так и среди военных.

Накануне украинский лидер в интервью телеканалу RAI впервые подтвердил, что размышляет о замене Залужного. «Перезагрузка и новое начало необходимы <...>. И это касается не одного человека, а группы управленцев, и не в единственном военном секторе. Я размышляю над этой заменой [Залужного], это правда», — сказал Зеленский.

Телеканал CNN среди возможных преемников называл начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

В Кремле, комментируя сообщения об отставке Залужного, заявляли, что у властей Украины много проблем. «Там все неладно — это однозначно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



