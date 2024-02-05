В Польше объяснили предупреждение о «незапланированых военных действиях»

Предупреждение для гражданской авиации о «незапланированых военных действиях» вызвано ростом числа полетов военных самолетов, заявили в Минобороны Польши. Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая

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Предупреждение Польского агентства аэронавигационного обслуживания (NOTAM) о «незапланированных военных действиях, связанных с обеспечением безопасности государства», было вызвано увеличением числа полетов военных самолетов. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчи.



«Эти предупреждения необходимы, когда увеличивается количество полетов военных самолетов», — приводит его слова издание Gazeta.

Томчи призвал граждан Польши не забывать о возможности конфликта на восточной границе. «Мы должны быть готовы к любому сценарию. Я не хочу успокаивать, но не хочу и пугать», — добавил он.

Предупреждение для гражданских самолетов о «незапланированных военных действиях» было опубликовано 4 февраля. Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая. Зона действия предупреждения распространяется на пограничные с Россией, Белоруссией и Украиной территории. В Польском агентстве аэронавигационного обслуживания объяснили подобные меры «ответом на ситуацию с угрозой на восточной границе».

В январе Варшава неоднократно сообщала о реагировании на полеты российских самолетов. В частности, 15 января армия Польши поднимала свои самолеты из-за активности российской дальней авиации.

Издание The Times писало о возобновлении переговоров в НАТО по вопросу создания военных коридоров в Европе на фоне военной операции России на Украине.

В Кремле раскритиковали эту инициативу, назвав ее нагнетанием напряженности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об «ответных мерах по обеспечению нашей собственной безопасности». Глава государства Владимир Путин подчеркивал отсутствие «резонов» воевать с НАТО.