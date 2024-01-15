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В военной отрасли Польши начался бум на фоне конфликта на Украине

Rzeczpospolitа: в ВПК Польши начался бум на фоне конфликта на Украине
Оборонная промышленность Польши переживает инвестиционный бум и наращивает мощности на фоне конфликта на Украине. Так, производитель тротила Nitro-Chem работает «в три смены, 24 часа в сутки», заявил глава предприятия Савицкий
Фото: nitrochem.com.pl
Фото: nitrochem.com.pl

На фоне конфликта на Украине и роста спроса на вооружение польский оборонно-промышленный комплекс увеличивает мощности, переживая инвестиционный бум, пишет Rzeczpospolitа.

Так, крупнейший в Европе по итогам прошлого года производитель тротила, компания из Быдгоща Nitro-Chem, наращивает объемы производства. «Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки», — сказал глава предприятия Доминик Савицкий.

Завод Lucznik из Радома через два года намерен выпускать по 100 тыс. автоматических винтовок в год. Сейчас он закупает новое оборудование, одобрено строительство новых цехов, хотя предприятие было запущено всего десять лет назад, отмечает газета.

Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola (HCW) за два года намерен удвоить производство, заявил глава предприятия Ян Шведо. Завод производит тяжелую артиллерию, дальнобойные самоходные гаубицы Krab и автоматизированные минометы, а вскоре станет также поставщиком бронемашин и боевых машин пехоты (БМП).

Шведо добавил, что для увеличения производства у китайского инвестора был выкуплен принадлежавший до этого предприятию «огромный цех», также подготовлены новые площади, а инвестиции «исчисляются сотнями миллионов злотых».

Благодаря поддержке HSW в 2023 году «вторую бизнес-ногу» после краха в прошлом десятилетии получила компания Autosan, которая пыталась добиться успеха в производстве электробусов, сообщает издание. Она начала производить новейший многоцелевой бронеавтомобиль «Варан», который можно использовать для близкой артиллерийской разведки, в качестве универсальной боевой транспортной платформы или «командирской» машины.

FT сообщила о близком к рекордному портфеле заказов оборонных компаний
Бизнес
Фото:Johannes Simon / Getty Images

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Кроме того, завершаются инвестиции в инфраструктуру на верфях Remontowa Shipbuilding и PGZ Naval Shipyard, которая была реконструирована после многих лет застоя. Эти верфи, поясняет газета, возьмут на себя основную нагрузку по строительству трех лицензионных многоцелевых фрегатов нового поколения из серии «Мечник» за 15 млрд злотых. Аналитики надеются, что это остановит недавно объявленный крах ВМС Польши.

В конце прошлого года Financial Times писала, что устойчивый спрос на вооружения стимулировал интерес инвесторов к сектору: глобальный индекс MSCI для акций отрасли вырос на 25% за год, а европейский индекс акций аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx вырос более чем вдвое за тот же период.

FT сообщала, что портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний близок к рекордно высокому уровню после роста более чем на 10% за последние два года на фоне растущей геополитической напряженности, включая конфликт на Украине.

Польша в сентябре прошлого года объявила о прекращении поставок военной помощи Украине ради оснащения собственной армии. Экс-премьер Матеуш Моравецкий говорил, что Варшава теперь «будет вооружаться самым современным оружием», страна делает ставку прежде всего на модернизацию армии и быстрое оснащение оружием, чтобы та стала одной из самых сильных в Европе.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша ОПК Инвестиции тротил
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