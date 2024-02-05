FT узнала об угрозе задержки поставок оружия на Украину из-за Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц настаивает на том, чтобы при принятии решения учитывался «национальный вклад» в Украину. Власти России критикуют Запад за военную помощь Киеву

Фото: Алина Смутко / Reuters

Возражения Германии против реформы Европейского фонда мира (EPF) грозят задержкой в поставках оружия на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

EPF — внебюджетный фонд ЕС на €12 млрд, он финансируется за счет взносов стран Евросоюза. Часть средств, €5,6 млрд, идет на возмещение странам ЕС поставок оружия Киеву, фонд нуждается в дополнительном финансировании. Газета Wall Street Journal писала, что Брюссель предлагает создать новый фонд для поддержки Киева, в который войдут средства Европейского фонда мира, ежегодно он будет получать до €5 млрд.

Однако решение откладывается из-за споров членов блока о реформировании EPF. По словам одного из чиновников ЕС, Брюссель настаивает, чтобы страны сначала платили, а потом получали возмещение средств. Однако Германия и некоторые другие страны выступают за отказ от возмещения расходов, утверждая, что «им это не нужно».

Конституционный суд Германии постановил, чтобы стоимость оружия, которое Киеву поставляет Берлин, учитывалась в доле страны в фонде. Маленькие страны опасаются, что это резко сократит размер фонда. «Они не хотят говорить ни да ни нет без уверенности, что [условия] соответствуют тому, что для них приемлемо», — пояснил высокопоставленный чиновник Евросоюза, имею в виду позицию Берлина.

Немецкий канцлер Олаф Шольц настаивает на том, чтобы при принятии решения учитывался «национальный вклад» в Украину.

Реформа EPF направлена на достижение «более структурированного, эффективного и прагматичного» способа финансирования поставок оружия для Украины. Крупные страны утверждают, что небольшие государства, такие как страны Балтии, получили от EPF большие компенсации за отправку на Украину устаревшего оружия советских времен и использовали эти деньги для модернизации своего собственного вооружения. Еще одним камнем преткновения является то, как быстро EPF перейдет от возмещения к финансированию контрактов на поставки оружия. Страны с крупной оборонной промышленностью, такие как Германия и Франция, настаивают на скорейшей реформе, так как именно они «станут крупнейшими бенефициарами», отметил один из собеседников. «Остальные прекрасно об этом знают», — добавил он. По словам чиновников, ЕС рассчитывает найти компромиссное решение к концу февраля.

На прошлой неделе страны ЕС согласовали выделение Украине финансовой помощи в размере €50 млрд. Ранее против этого выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но в конце концов уступил. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто позднее пообещал, что Будапешт не будет накладывать вето на увеличение EPF, но и не будет участвовать в этом фонде. В то же время выделение дополнительной помощи Украине со стороны США застопорилось из-за разногласий в конгрессе по поводу безопасности границ. В декабре Вашингтон предоставил Киеву $250 млн — последний пакет помощи.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Украина «почти ничего не производит», а получает вооружения «на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается», — говорил Путин.