 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

FT узнала об угрозе задержки поставок оружия на Украину из-за Германии

FT: возражения ФРГ из-за фонда помощи Киеву грозят задержкой поставок оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Немецкий канцлер Олаф Шольц настаивает на том, чтобы при принятии решения учитывался «национальный вклад» в Украину. Власти России критикуют Запад за военную помощь Киеву
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Возражения Германии против реформы Европейского фонда мира (EPF) грозят задержкой в поставках оружия на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

EPF — внебюджетный фонд ЕС на €12 млрд, он финансируется за счет взносов стран Евросоюза. Часть средств, €5,6 млрд, идет на возмещение странам ЕС поставок оружия Киеву, фонд нуждается в дополнительном финансировании. Газета Wall Street Journal писала, что Брюссель предлагает создать новый фонд для поддержки Киева, в который войдут средства Европейского фонда мира, ежегодно он будет получать до €5 млрд.

Однако решение откладывается из-за споров членов блока о реформировании EPF. По словам одного из чиновников ЕС, Брюссель настаивает, чтобы страны сначала платили, а потом получали возмещение средств. Однако Германия и некоторые другие страны выступают за отказ от возмещения расходов, утверждая, что «им это не нужно».

Спикер палаты представителей заявил, что проект о помощи Киеву «умрет»
Политика
Майк Джонсон

Конституционный суд Германии постановил, чтобы стоимость оружия, которое Киеву поставляет Берлин, учитывалась в доле страны в фонде. Маленькие страны опасаются, что это резко сократит размер фонда. «Они не хотят говорить ни да ни нет без уверенности, что [условия] соответствуют тому, что для них приемлемо», — пояснил высокопоставленный чиновник Евросоюза, имею в виду позицию Берлина.

Немецкий канцлер Олаф Шольц настаивает на том, чтобы при принятии решения учитывался «национальный вклад» в Украину.

Реформа EPF направлена на достижение «более структурированного, эффективного и прагматичного» способа финансирования поставок оружия для Украины. Крупные страны утверждают, что небольшие государства, такие как страны Балтии, получили от EPF большие компенсации за отправку на Украину устаревшего оружия советских времен и использовали эти деньги для модернизации своего собственного вооружения. Еще одним камнем преткновения является то, как быстро EPF перейдет от возмещения к финансированию контрактов на поставки оружия. Страны с крупной оборонной промышленностью, такие как Германия и Франция, настаивают на скорейшей реформе, так как именно они «станут крупнейшими бенефициарами», отметил один из собеседников. «Остальные прекрасно об этом знают», — добавил он. По словам чиновников, ЕС рассчитывает найти компромиссное решение к концу февраля.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

На прошлой неделе страны ЕС согласовали выделение Украине финансовой помощи в размере €50 млрд. Ранее против этого выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но в конце концов уступил. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто позднее пообещал, что Будапешт не будет накладывать вето на увеличение EPF, но и не будет участвовать в этом фонде. В то же время выделение дополнительной помощи Украине со стороны США застопорилось из-за разногласий в конгрессе по поводу безопасности границ. В декабре Вашингтон предоставил Киеву $250 млн — последний пакет помощи.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Украина «почти ничего не производит», а получает вооружения «на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается», — говорил Путин.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Германия Украина военная помощь поставки оружия
Материалы по теме
Белый дом счел уловкой помощь Израилю без Украины
Политика
Глава Евросовета назвал одобрение €50 млрд помощи Украине посланием США
Политика
Орбан рассказал, на каких условиях согласился одобрить помощь Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
«Украинская правда» узнала, кого в ВСУ отправят в отставку с Залужным Политика, 12:12
Айлиш с песней из «Барби», Свифт опередила Синатру: кто получил «Грэмми» Общество, 12:11 
Росреестр назвал регионы — лидеры по спросу на жилье в Москве Недвижимость, 12:11
При обстреле поселка Теткино в Курской области пострадала женщина Политика, 12:11
Российская компания решила открыть 150 киберклубов в Саудовской Аравии Бизнес, 12:08
Отчетность Mastercard вызвала ажиотаж инвесторов: что дальше Pro, 12:01
Платформа TeamDo анонсировала обновления РБК Компании, 12:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации на 90 дней Политика, 11:57
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 11:49
Посла России вызовут в МИД Франции после гибели волонтеров в Херсоне Политика, 11:47
«Мастер и Маргарита» приблизился к отметке в ₽1 млрд по сборам Life, 11:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:43
Мишель Обама получила вторую премию «Грэмми» Политика, 11:43
Как работают таргетированные рассылки: взгляд изнутри Pro, 11:39