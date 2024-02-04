Венгрия решила не мешать и не участвовать в фонде ЕС для помощи Украине
Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, средства из которого используются для оказания военной помощи Украине, но и не будет участвовать в его работе, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью бельгийскому телеканалу VRT. Видео опубликовано на странице министра в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Сийярто напомнил, что Венгрия с начала конфликта отказалась от поставок вооружения Украине и не планирует пересматривать эту позицию, однако Будапешт «не может и не будет мешать другим делать это». «Они сами несут за это ответственность. <...> Мы, конечно, не будем участвовать в принятии решения», — добавил он.
При этом, подчеркнул Сийярто, Венгрия является крупным поставщиком гуманитарной помощи Украине и продолжает поддерживать украинских беженцев. Ранее глава венгерского МИДа допустил, что Будапешт может оплатить поставки нелетального вооружения, но сам не будет поставлять оружие.
О предложении внешнеполитической службы ЕС создать новый фонд для поддержки Украины, который поглотит средства Европейского фонда мира и будет ежегодно получать до €5 млрд, Wall Street Journal писала в конце января. Эта идея обсуждалась на фоне несогласованности в ЕС из-за Венгрии в выделении пакета помощи в размере €50 млрд.
Венгрия была единственной страной, препятствовавшей одобрению четырехлетнего пакета помощи Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС. Премьер-министр Виктор Орбан 1 февраля все же поддержал предоставление этой помощи.
Евросоюз поставил Киеву несколько условий для получения поддержки, в частности, уважение прав нацменьшинств. На этом настаивала Венгрия, поскольку в Закарпатье проживает венгерская община, у которой, по мнению Будапешта, отнимают некоторые права начиная с 2015 года. На Украине в декабре был принят закон о расширении прав нацменьшинств, но Будапешт не был им удовлетворен.
Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.
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