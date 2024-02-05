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Военная операция на Украине ,  
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Спикер палаты представителей раскритиковал проект о помощи Киеву

Спикер палаты представителей: законопроект сената по помощи Украине ждет провал
Сюжет
Военная операция на Украине

Законопроект о допфинансировании Украине и защите южных границ США не будет принят, заявил спикер палаты представителей, республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон в своем X (Twitter).

«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, которую создал президент. <...> Если законопроект дойдет до палаты представителей, он там и умрет», — отметил Джонсон.

Такое мнение поддержал и лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса Стив Скэлис.

«Те люди, которые продвигают эту «сделку», не говорят, что она позволяет принимать до 5 тыс. нелегальных мигрантов в день и дает автоматическое разрешение на работу всем получателям убежища», — отметил он на своей странице в X. Такое положение Скэлис назвал «магнитом» для нелегальной миграции.

С критикой документа выступили и другие американские законодатели. Член палаты представителей Эндрю Клайд назвал его «полным предательством американского народа».

В США представили двухпартийный проект финансирования Украины на $60 млрд
Политика
Фото:Eric Lee / Epa / ТАСС

5 февраля сенат США представил двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на сумму более $118 млрд, часть средств пойдут на помощь Украине и Израилю, а также на усиление защиты южной границы США. На поддержку Киеву сенат предложил выделить в три раза больше, чем на безопасность американских границ — $60,06 млрд и $20,23 млрд соответственно.

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Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл, напротив, поддержал законопроект. Он отметил, что республиканцы «не смогут получить более выгодную сделку». Президент США Джо Байден призвал конгресс принять его как можно скорее.

Соединенные Штаты с осени не могут согласовать бюджет, в том числе в части выделения средств на помощь Украине. Пока действует временный бюджет, который позволяет избежать шатдауна — прекращения работы правительства ввиду отсутствия финансирования. Для принятия документ должен одобрить конгресс, а затем подписать президент.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Президент Владимир Путин подчеркнул, что без помощи других стран система обороны Украины продержится всего неделю.

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Теги
палата представителей США США Украина Республиканская партия Сенат США финансовая помощь охрана границ
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