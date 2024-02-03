Politico узнало, кто убедил Орбана помочь Украине

Орбан мешал выделению Евросоюзом крупного пакета Украине, но после обеда с Макроном и встречи с Мелони он передумал. Ему дали возможность сохранить лицо перед своими избирателями, выяснило Politico

Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

Венгерский премьер Виктор Орбан согласился на выделение Евросоюзом помощи Украине объемом $50 млрд после месяцев обаяния со стороны итальянской коллеги Джорджи Мелони и гостеприимства французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Макрон в январе пригласил его на обед в Елисейский дворец, во время которого призвал поделиться мнением, как лучше интегрировать восточные страны Европы. Президент Франции сыграл ключевую роль в переговорах, подчеркнули источники издания из разных стран.

«Он никогда не хотел антагонизировать Орбана, а скорее привлечь его на свою сторону. Это подход, который окупается сегодня», сказал собеседник Politico, близкий к президенту Франции.

Близкие к Риму источники рассказали, что Мелони начала свою дипломатическую работу еще до голосования в декабре, когда Орбан наложил вето, поскольку он с самого начала не поддерживал инициативу. Перед голосованием в январе, на котором проект был одобрен, Мелони активизировала усилия: поговорила с Орбаном по телефону, встретилась в роскошном брюссельском отеле «Амиго» для часовой беседы и еще раз утром перед саммитом.

Эта «атака очарованием» позволила главе Евросовета Шарлю Мишелю немедленно собрать саммит и объявить о долгожданной сделке. Как рассказал изданию источник, Мишель пропустил формальности и быстро изложил детали соглашения, в том числе небольшие уступки в пользу Венгрии. Один из европейских дипломатов пояснил, что ежегодная дискуссия о пакете помощи и пересмотр через два года должны позволить Орбану «сохранить лицо» по возвращении в Венгрию.

Орбану пришлось уступить, чтобы избежать крупного политического скандала; накануне финального голосования лидеры не постеснялись в лицо показать ему, «кто здесь главный», пояснили изданию опрошенные дипломаты и чиновники.

Если переубедить Орбана не получилось бы, страны Евросоюза допускали меры против венгерской экономики, и без того переживающей проблемный этап, либо лишение ее голоса в соответствии с Договором о ЕС. Речь идет об ослаблении валюты, снижении экономической привлекательности, так как в стране уже высокая инфляция и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга, выяснила Financial Times.

«Мы сделали компромиссное предложение. В ответ мы подверглись шантажу со стороны Брюсселя... Мы будем защищать свои интересы. Венгрию нельзя шантажировать!», — отреагировал на это Орбан.





