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Война санкций ,  
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Reuters узнал, когда ЕС начнет обсуждение новых санкций против России

Reuters: Еврокомиссия 3 февраля обсудит детали новых санкций против России
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Война санкций
Обсуждение 13-го пакета санкций начнется 3 февраля, это последний шаг перед тем, как новые меры представят для обсуждения и голосования в Евросовете. Россия считает ограничения незаконными и обещает ответить на них
Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

Еврокомиссия начнет в субботу, 3 февраля, неофициальное обсуждение со странами-членами Евросоюза детали 13-го пакета санкций против Рссии из-за военных действий на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Агентство пишет, что встречи на высоком уровне станут последним шагом перед тем, как новые меры представят для обсуждения и голосования в Евросовете. Евросоюз готовит их в преддверии второй годовщины российской военной операции.

По данным Reuters, ЕС сосредоточится на закрытии лазеек для обхода санкций, в особенности в отношении продукции, которую можно «использовать на поле боя», а также на расширении черных списков физических и юридических лиц. Один источник сказал, что в пакет могут добавить некоторые отраслевые меры, такие как новые ограничения на импорт. Как пишет агентство, Польша и страны Балтии призывают запретить импорт российского алюминия и сжиженного природного газа.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Financial Times сообщала, что новые санкции вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия. Газета допускала, что другие пункты 13-го пакета также могут смягчить, так как предыдущие попытки некоторых стран ограничить экспорт российского сжиженного природного газа или ядерного топлива не удались из-за отсутствия консенсуса. Politico писало о сложностях Брюсселя при разработке новых ограничений, поскольку «все крупные объекты уже находятся под санкциями».

О том, что у ЕС «уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводится санкции», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя 12-й пакет мер. В него вошли запрет на импорт алмазов, железа, медной и алюминиевой проволоки; Брюссель запретил экспорт в Россию ряда товаров, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию» сектора обороны и безопасности, например литиевые батареи и термостаты.

Россия считает меры незаконными, МИД пообещал ответ на введенные ограничения. Владимир Путин говорил, что России удалось преодолеть связанные с санкциями проблемы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз санкции Военная операция на Украине
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