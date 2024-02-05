В США представили двухпартийный проект финансирования Украины на $60 млрд

Конгрессмены с осени не могли решить вопрос о дополнительной поддержке Украины и Израиля. Опубликованный сенатом документ предусматривает выделение на эти цели $74 млрд. Байден уже призвал принять его. Москва осуждает помощь Киеву

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Сенат США представил двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на сумму более $118 млрд, часть этих средств должны пойти на помощь Украине и Израилю, а также на усиление защиты южной границы США, передает Reuters.

В частности, законопроект предусматривает выделение:

$20,23 млрд на безопасность границ США;

$60,06 на поддержку Украины (из этих средств почти $20 млрд на замещение складов в самих США и около $14 млрд на закупку Киевом нового оружия у американского ВПК);

$14,1 на помощь в обеспечении безопасности Израилю;

$2,44 Центральному командованию США (CENTCOM);

$4,83 на поддержку операции в Красном море.

Дополнительные $10 млрд пойдут на гуманитарную помощь гражданским лицам в секторе Газа, на Западном Берегу и на Украине, отмечает Reuters. Еще $4,83 млрд будут выделены ключевых региональных партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе и $2,33 млрд — на поддержку вынужденных переселенцев из Украины и других стран.

«Приоритеты в этом законопроекте слишком важны, чтобы их игнорировать, и слишком важны, чтобы позволить политике мешать», — заявил лидер большинства в сенате Чак Шумер (демократ), представляя законопроект.

Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл также поддержал законопроект, отметив, что республиканцы «не смогут получить более выгодную сделку». Президент США Джо Байден призвал конгресс принять его как можно скорее.

Конгрессмены не могут решить вопрос о дополнительной поддержке Киева с осени 2023 года. Байден предлагал законодателям одобрить пакет расходов общим объемом $106 млрд на обеспечение национальной безопасности, из которых $61 млрд пошел бы на военную помощь Украине. Однако в начале декабря сенат отказался рассматривать законопроект из-за споров о выделении дополнительных средств на охрану границ. Последний пакет помощи Киеву Вашингтон выделил в конце декабря, его сумма — $250 млн.

В начале января Чак Шумер призвал как можно скорее одобрить помощь Украине, предупредив, что в противном случае военный конфликт, который «уже склоняется в сторону России, может быть в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу». В конце того же месяца госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что на поле боя уже видны последствия прекращения выделения помощи Украине из-за того, что в США не могут согласовать дальнейшее финансирование на эти цели.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что без помощи других стран система обороны Украины продержится неделю. При этом он указывал, что в США и Европе заканчиваются боеприпасы.