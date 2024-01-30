Блинкен заявил о видимых последствиях отсутствия военной помощи для Киева
США, которые прекратили поставлять военную помощь Украине, видят последствия этого в ходе боевых действий, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция шла на C-SPAN.
«У нас теперь, в настоящее время, закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые подлинные свидетельства того, что это означает на поле боя», — сказал Блинкен. Он добавил, что если США не выполнят свои обязательства, то европейцам и другим союзникам, в том числе в Азии, будет труднее «делать то, что они делали» в отношении поддержки Киева.
Блинкен подчеркнул важность помощи от НАТО для Украины. По его словам, он обсудил этот вопрос со Столтенбергом и упомянул тот факт, что на прошлой неделе альянс подписал контракт на $1,2 млн на производство 220 тыс. артиллерийских снарядов, что позволит союзникам пополнить свои запасы.
Госсекретарь также отметил, что в июле пройдет «самый амбициозный саммит [НАТО] со времен окончания холодной войны», он «продемонстрирует адаптацию» альянса к новым вызовам со стороны России, Китая, а также кибер- и террористическим угрозам. В 2024-м исполнится 75 лет с момента создания НАТО.
В США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине. Президент Джо Байден запрос у конгресса на эти цели $61 млрд, но законодатели не стали рассматривать предложение. Последний пакет помощи Киеву Вашингтон выделил в конце декабря, его сумма — $250 млн. В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые средства и свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.
Россия осуждает поставки вооружений Украине Западом. Президент Владимир Путин отмечал, что если помощь совсем прекратится, то без нее Киев продержится неделю.
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