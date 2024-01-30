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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен заявил о видимых последствиях отсутствия военной помощи для Киева

Блинкен: мы видим последствия отсутствия военной помощи для Киева на поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
США прекратили выделять помощь Украине, поскольку не могут согласовать дальнейшее финансирование на эти цели. Блинкен заявил, что последствия этого уже видны на поле боя. Москва осуждает поставки вооружений Киеву от Запада
Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен
Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США, которые прекратили поставлять военную помощь Украине, видят последствия этого в ходе боевых действий, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция шла на C-SPAN.

«У нас теперь, в настоящее время, закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые подлинные свидетельства того, что это означает на поле боя», — сказал Блинкен. Он добавил, что если США не выполнят свои обязательства, то европейцам и другим союзникам, в том числе в Азии, будет труднее «делать то, что они делали» в отношении поддержки Киева.

Блинкен подчеркнул важность помощи от НАТО для Украины. По его словам, он обсудил этот вопрос со Столтенбергом и упомянул тот факт, что на прошлой неделе альянс подписал контракт на $1,2 млн на производство 220 тыс. артиллерийских снарядов, что позволит союзникам пополнить свои запасы.

Госсекретарь также отметил, что в июле пройдет «самый амбициозный саммит [НАТО] со времен окончания холодной войны», он «продемонстрирует адаптацию» альянса к новым вызовам со стороны России, Китая, а также кибер- и террористическим угрозам. В 2024-м исполнится 75 лет с момента создания НАТО.

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В США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине. Президент Джо Байден запрос у конгресса на эти цели $61 млрд, но законодатели не стали рассматривать предложение. Последний пакет помощи Киеву Вашингтон выделил в конце декабря, его сумма — $250 млн. В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые средства и свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.

Россия осуждает поставки вооружений Украине Западом. Президент Владимир Путин отмечал, что если помощь совсем прекратится, то без нее Киев продержится неделю.

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