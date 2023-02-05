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Шольц рассказал, что Путин никогда ему не угрожал

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин никогда ему не угрожал. Об этом он сказал в интервью Bild amam Sonntag.

Журналист упомянул слова экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об угрозах.

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — ответил канцлер. Он отметил, что в телефонных звонках их «очень разные точки» зрения на военные действия на Украине становятся «очень ясны».

По словам Шольца, он четко дает понять, что Россия «несет исключительную ответственность» за боевые действия.

«Мы не можем просто смириться с этим, потому что это коренным образом нарушает европейский мирный порядок. Именно поэтому мы поддерживаем Украину финансово, гуманитарно, а также оружием», — пояснил он.

Материал дополняется
 

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