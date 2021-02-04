Националисты в Киеве попытались прорваться в офис телеканала «Наш»

Украинские националисты добиваются закрытия уже четвертого оппозиционного телеканала — «Наш», находящегося под контролем одного из лидеров «Оппозиционного блока» Евгения Мураева. У офиса телеканала начались стычки

Участники акции националистов в Киеве (Фото: РИА Новости)

У здания украинского телеканала «Наш» активисты националистических движений устроили акцию под лозунгом «Додавим гнид», которая переросла в драку и столкновения с полицией, сообщает Страна.ua. Трансляцию столкновений в прямом эфире на своей странице в Facebook вел телеканал «Наш».

Радикалы требовали закрыть телеканал после того, как указом президента Владимира Зеленского было остановлено эфирное вещание трех других каналов — «112», Newsone и Zik. Причиной санкций против украинских телеканалов стали обвинения в распространении пророссийской пропаганды. Владельцем телеканала «Наш» является лидер партии «НАШИ» и один из лидеров «Оппозиционного блока», находящегося в противостоянии с властями страны, Евгений Мураев.

В столкновениях участвовали активисты националистических радикальных движений «С14», «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России) и других.

По информации «Страны.ua», журналисты Макс Назаров, Владимир Полуев и другие вышли к националистам и начали общаться с главой «С14» Евгением Карасем.

«Общение быстро перешло на уровень перепалки. Назаров и Полуев потребовали назвать, какие нормы закона нарушил их канал. Карась ответил, что они «российские шкуры», и спросил: «Вы на войне были?» Националист быстро сорвался на крик и начал матерно оскорблять журналистов. А также предлагать им деньги за увольнение с канала», — сообщает издание.