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Националисты в Киеве попытались прорваться в офис телеканала «Наш»

Украинские националисты добиваются закрытия уже четвертого оппозиционного телеканала — «Наш», находящегося под контролем одного из лидеров «Оппозиционного блока» Евгения Мураева. У офиса телеканала начались стычки
Участники акции националистов в Киеве
Участники акции националистов в Киеве (Фото: РИА Новости)

У здания украинского телеканала «Наш» активисты националистических движений устроили акцию под лозунгом «Додавим гнид», которая переросла в драку и столкновения с полицией, сообщает Страна.ua. Трансляцию столкновений в прямом эфире на своей странице в Facebook вел телеканал «Наш».

Радикалы требовали закрыть телеканал после того, как указом президента Владимира Зеленского было остановлено эфирное вещание трех других каналов — «112», Newsone и Zik. Причиной санкций против украинских телеканалов стали обвинения в распространении пророссийской пропаганды. Владельцем телеканала «Наш» является лидер партии «НАШИ» и один из лидеров «Оппозиционного блока», находящегося в противостоянии с властями страны, Евгений Мураев.

В столкновениях участвовали активисты националистических радикальных движений «С14», «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России) и других.

По информации «Страны.ua», журналисты Макс Назаров, Владимир Полуев и другие вышли к националистам и начали общаться с главой «С14» Евгением Карасем.

«Общение быстро перешло на уровень перепалки. Назаров и Полуев потребовали назвать, какие нормы закона нарушил их канал. Карась ответил, что они «российские шкуры», и спросил: «Вы на войне были?» Националист быстро сорвался на крик и начал матерно оскорблять журналистов. А также предлагать им деньги за увольнение с канала», — сообщает издание.

Радикалы попытались прорваться к зданию, произошли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

РБК обратился за комментарием на телеканал «Наш».

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Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией
Политика
Владимир Зеленский

Указ о санкциях против трех телеканалов своей страны Зеленский подписал 2 февраля, после чего они прекратили вещание. Также санкции введены против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Причиной санкций против телеканалов Зеленский назвал распространение «пропаганды, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции». «112», NewsOne и ZiK назвали решение СНБО и Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ». «Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», — говорилось в совместном заявлении телеканалов.

После введения санкций против телеканалов политический блок «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде объявил о начале процедуры импичмента против президента Зеленского. Для того, чтобы инициировать процедуру импичмента, депутатам необходимо будет собрать как минимум 226 голосов, при том что «Оппозиционная платформа» в Верховной раде имеет только 44 места из 450.

Авторы
Владислав Гордеев, Георгий Тадтаев
При участии
Евгения Лебедева
телеканалы украинские националисты беспорядки
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