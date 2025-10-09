Путин заявил о сигналах из Израиля о нежелании конфронтации с Ираном

Фото: Ammar Awad / Reuters

Россия получает сигналы от Израиля об отсутствии заинтересованности в конфронтации с Ираном, заявил на заседании саммита «Россия — Центральная Азия» президент Владимир Путин.

«Получаем сигналы от израильского руководства с просьбой передать нашим иранским друзьям о том, что Израиль намерен и настроен на дальнейшее урегулирование и не заинтересован в любом виде конфронтации», — сказал глава государства.

Как отметил президент, Россия продолжает поддерживать доверительные контакты с израильской стороной.

Путин 6 октября провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Среди других тем они обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, сообщил тогда Кремль.

Ракетные обстрелы и авиационные удары между Ираном и Израилем начались 12 июня 2025 года, когда Тель-Авив нанес удары по ядерным объектам Ирана. В ответ на это Тегеран нанес ракетные удары по израильским городам.

В конце июня в конфликт вмешались Соединенные Штаты — американские военные нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Нетензе и Исфахане. Через два дня активная фаза конфликта прекратилась — стороны объявили режим прекращения огня.